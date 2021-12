Łukasz Mejza o PiS w wywiadzie z 2017 roku. "Zalewa Polskę betonem partyjnym"

W drugim tygodniu grudnia, na Twitterze został opublikowany fragment wywiadu Łukasza Mejzy, pochodzący sprzed czterech lat. Wówczas polityk, jako radny sejmiku lubuskiego, rozmawiał o działaniach Prawa i Sprawiedliwości na antenie Akademickiego Radia Index 96 FM oraz w lokalnej telewizji internetowej.

Wywiad Łukasza Mejzy. Samorządowiec o "wyciąganiu" niezależnych posłów do partii: Patologia w czystej postaci

W rozmowie z Tomaszem Misiakiem, polityk odpowiedział m.in. na pytanie o jego stosunek do "wyciągania" niezależnych posłów do partii. Samorządowiec nie przebierał również w słowach wypowiadając się na temat działań PiS.

- No i teraz niech nasi słuchacze sami ocenią, czy nie jest to patologia w czystej, wręcz jaskrawej postaci? Oczywiście, że jest. I my z takiego patologicznego stanu politycznego przechodzimy w stan jeszcze większej patologii, bo tak naprawdę zalewamy tą zmianą Polskę betonem partyjnym. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość zalewa i wpycha, szczególnie młodych ludzi - co bardzo ważne, w objęcia partii politycznych - ocenił wówczas Łukasz Mejza.

W programie podkreślił również, że nie będzie popierał tego rodzaju działań. Dodał także, że jego zdaniem jest to droga do "zdeptania" kreatywności i pracy dla własnego regionu. - Ja tej formuły partyjnej nie popieram i nie będę popierał. Ze względu na to, że dyscyplina partyjna tak naprawdę depcze zapał, depcze kreatywność i depcze chęć pracy dla swojego regionu, a nakazuje prace dla partii - podsumował polityk.

