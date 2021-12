Szef MSZ spotkał się z nową szefową niemieckiej dyplomacji. Mówił o reparacjach za II wojnę światową

Zobacz wideo Jak wyglądają stosunki polsko-ukraińskie? Tusk: Kaczyński zdradził Ukrainę

Po spotkaniu ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że "decyzja niemieckich władz o budowie Nord Stream 2 była fatalna". - Polska będzie domagać się zamknięcia tego szkodliwego projektu. (...) Podzielam pogląd, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla pokoju w Europie - stwierdził.

Jak dodał, "do wzrostu zagrożenia dla pokoju w Europie przyczyniła się także polityka poprzednich niemieckich rządów, które powodowane perspektywą zysków ekonomicznych podjęły fatalną politykę współpracy z Rosją przy budowie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2".

Szef MSZ poruszył temat reparacji

Zbigniew Rau podkreślił także, że polskie władze są zdeterminowane, aby wzmocnić "strategiczny dialog z Niemcami". - Polska nie zgodzi się na powrót do paradygmatu stref wpływów - powiedział polski minister spraw zagranicznych. (...) Oczekujemy od rządu niemieckiego współpracy w sprawach odpowiedzialności Niemiec za wywołanie II wojny światowej, powrotu do rozmów na temat zwrotu zgrabionych przez Niemcy dóbr kultury i gotowości do rozmów o rekompensatach i zadośćuczynieniu - oznajmił polityk.

Annalena Baerbock podczas konferencji prasowej mówiła, że jej kraj wyraża pełną solidarność. - Stoimy u boku Polski i krajów bałtyckich w obliczu szantażu prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Jak dodała, z polskim ministrem rozmawiała na wiele tematów, w których są zgodni. - Ale też o sprawach, które nas dzielą - podkreśliła. - Chciałabym podkreślić, że w umowie koalicyjnej jest nawiązanie do niemieckiej winy i odpowiedzialności oraz zobowiązań Niemiec. To nasze historyczne zadanie, by pokój i przyjaźń w sposób otwarty i szczery pielęgnować - stwierdziła.

Seria wizyt zagranicznych, którą Annalena Baerbock rozpoczęła tuż po środowym zaprzysiężeniu rządu Olafa Scholza, ma podkreślić konieczność utrzymania ścisłych stosunków Niemiec ze swoimi sąsiadami. W komunikacie niemieckiego MSZ czytamy, że ich podstawą jest "uwzględnienie perspektywy i historii drugiej strony".

Przed podróżą do Warszawy Annalena Baerbock zapewniła, że w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Mińska przemawia z Polską jednym głosem. Zapytana o gazociąg Nord Stream 2, powtórzyła, że nie jest jego zwolenniczką. Liderka Zielonych zadeklarowała też gotowość ożywienia Trójkąta Weimarskiego.

Niemieckie media zaś stwierdziły, że polskiemu rządowi mogły się nie spodobać jej spostrzeżenia o NATO i apele o pogłębienie integracji europejskiej, wygłaszane przez nią wcześniej w opozycji. Zdaniem dziennika "Berliner Zeitung" nowa ministerka będzie miała z Polską "ciężki kawałek chleba", bo na agendę wróci już niebawem temat reparacji wojennych.

W niedzielę Warszawę odwiedzi także nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

