We wtorek 7 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca 2022 roku wprowadzony zostanie obowiązek szczepień przeciw COVID-19 pewnych grup zawodowych: nauczycieli, medyków czy pracowników służb mundurowych. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skomentował ten pomysł na antenie RMF FM, mówiąc, że "nie jest entuzjastą przymusowych szczepień". Do jego słów odnieśli się inni politycy, także z Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy odpowiadają Czarnkowi: Ideologia wygrywa ze zdrowym rozsądkiem

Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer, minister Czarnek "jest jakimś ukrytym antyszczepionkowcem". - Wczoraj zadawałam pytanie, dlaczego nauczyciele mają się szczepić dopiero od 1 marca i nie uzyskałam właściwie odpowiedzi na to pytanie. Ale teraz już rozumiem. Po to, żeby Czarnek mógł namówić Niedzielskiego do wycofania się z tej decyzji - skomentowała wypowiedź ministra w rozmowie z TVN24.

Do tematu odniósł się także wiceszef komisji zdrowia Bolesław Piecha. - Uważam, że są pewne grupy specjalnie predysponowane do tego, żeby być bezpiecznymi - w sensie osobistym i populacyjnym. Głównie chodzi o zagrożenie dla dzieci. Nie podzielam obaw pana ministra Czarnka co do tej perspektywy ewentualnych szczepień obowiązkowych. Uważam, że nauczyciele, poza ochroną zdrowia, poza służbami porządkowymi, nawet i administracją, powinni być w pierwszym rzędzie rozważani do szczepienia obowiązkowego - podkreślił, dodając, że w jego ocenie obecna akcja informacyjna dotycząca szczepień jest "niestety chyba zbyt słaba".

Słowa ministra edukacji i nauki echem odbiły się także na Twitterze. Zdaniem senatora KO Bogdana Klicha świadczą one o tym, że "ideologia wygrywa ze zdrowiem i zdrowym rozsądkiem", natomiast senatorka KO Barbara Zdrojewska zwróciła uwagę, że minister "sam o siebie zadbał, zaszczepił się wraz z rodziną".

"Dzisiaj 562 zgony na COVID a minister edukacji i nauki opowiada, że nie jest entuzjastą szczepień. Powinien być ministrem wierzeń i zabobonów" - napisał natomiast poseł Lewicy Robert Kwiatkowski

"Obowiązek jest czym innym niż przymus". Wicerzecznik PiS tłumaczy wpis MZ

Minister Przemysław Czarnek "nie jest entuzjastą przymusowych szczepień"

Na temat wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla pewnych grup zawodowych minister Czarnek wypowiedział się w RMF FM w czwartek 9 grudnia. - Będę dyskutował z panem ministrem Niedzielskim (...). Ja nie jestem entuzjastą, najdelikatniej rzecz ujmując, przymusowych szczepień, a już w ogóle nie jestem entuzjastą, żeby przymuszać tylko niektóre grupy osób i niektóre zawody (...). Nauczyciele to są osoby zaszczepione w ponad 80 proc., to jest bardzo duży procent zaszczepienia - powiedział minister, na co jednak prowadzący program Robert Mazurek zwrócił uwagę, że znaczy to także, że co piąty nauczyciel szczepionki nie przyjął.

- Mniej niż co piąty. Koło 19 proc. to są osoby niezaszczepione. 81 proc. to są osoby zaszczepione - upierał się nieco rozbawiony minister Czarnek, podkreślając, że woli patrzeć na sprawę optymistycznie. - Ja będę dyskutował z panem ministrem Niedzielskim, dlatego że nas nie stać na to ewentualnie, żeby 19 proc. nauczycieli albo nawet 15 proc., jeśli nie zechcą się zaszczepić, nie pracowało w szkole. To jest niemożliwe. Dlatego do tego trzeba naprawdę wielkiej rozwagi - powiedział.