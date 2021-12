Kraska przedstawiał dane dot. niezaszczepionych. Przerwał mu Czarzasty: Czy ja dobrze zrozumiałem?

Zobacz wideo Czy nowe obostrzenia pomogą w walce z pandemią? Pytamy eksperta

W czwartek w Sejmie Waldemar Kraska odpowiadał na pytania posłów i posłanek dot. epidemii koronawirusa. - Ja o tym już mówiłem, ale myślę że to też powinno wybrzmieć na tej izbie, ponieważ jest to kolejny dowód na to, że szczepienia działają, że szczepienia są skuteczne - powiedział wiceminister zdrowia. - Na 10 osób zakażonych, dziewięć to są osoby niezaszczepione. Na 100 osób, które trafiają do szpitali z powodu COVID-19, 95 to są osoby niezaszczepione - poinformował.

- I to, o czym wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy - o niepotrzebnych śmierciach, bo uważam, że tych śmierci możemy uniknąć: na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione - dodał Kraska, podkreślają, że "to statystyka, która dobitnie przekonuje nas, że szczepienia są skuteczne, bezpieczne i to jedyna metoda, abyśmy uniknęli kolejnych niepotrzebnych zgonów".

Wtedy Krasce przerwał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Przepraszam serdecznie, że panu przerwę, ale wie pan, że robię to z dużą empatią. Czy ja dobrze zrozumiałem, na 10 osób, które chorują, jedna osoba jest zaszczepiona, a dziewięć niezaszczepionych? Na 100 osób hospitalizowanych - 95 osób niezaszczepionych? I przy zgonach 94 niezaszczepione na 100? - zapytał polityk. Kraska potwierdził. - No dzięki bardzo - skończył Czarzasty.

W ciągu ostatniej doby zanotowano 27 458 zakażeń koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 165 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób. 20 498 osób uznano za ozdrowieńców.

Według danych resortu liczba obecnie hospitalizowanych z powodu zakażenia to 23 433 osoby. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest ponad 30,5 tysiąca łóżek szpitalnych na oddziałach covidowych. Zajęte są 2 053 respiratory.

