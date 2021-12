Mateusz Morawiecki w "La Repubblica": Putin chce podzielić Europę. Musimy pozostać zjednoczeni

"La Repubblica" wraz z "Corriere della Sera", czołowe dzienniki Włoch, opublikowały w czwartek 9 grudnia obszerny wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, dotyczący agresywnej polityki Rosji. Polski premier przybędzie dziś z krótką wizytą do Rzymu.

Morawiecki o Władimirze Putinie: Realizuje zasadę "dziel i rządź"

Wywiad nosi tytuł: "Celem Putina jest podzielenie Europy. Trzeba zatrzymać Nord Stream". Mateusz Morawiecki ocenił, że poprzez groźbę inwazji na Ukrainę rosyjski prezydent Władimir Putin realizuje zasadę "dziel i rządź", a jego celem jest odbudowa imperialnej potęgi Rosji kosztem sąsiadów.

- Chce podzielić Europę, bo tylko tak może realizować swoje interesy. Jego podstawowy cel to odbudowa imperialnej potęgi Rosji kosztem sąsiadów. Na pierwszej linii ognia staje dziś Ukraina - powiedział premier cytowany przez Onet za PAP. Zdaniem szefa polskiego rządu w historii ostatnich 30 lat jeszcze nigdy widmo konfliktu zbrojnego przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, nie było tak realne.

Premier Morawiecki ocenił, że Rosja sprawdza, jak daleko może się wobec Europy posunąć. - Sięga po metody siłowe również w gospodarce i stara się uzależnić Europę od rosyjskich dostaw gazu - podaje słowa Morawieckiego Informacyjna Agencja Radiowa.

Morawiecki: Europa nie może sobie pozwolić na zastraszanie i szantaż energetyczny

Polski premier powiedział, że Europa nie może sobie pozwolić na uleganie groźbom i szantażom Rosji. Podkreślił, że Putinowi nie można ufać, a polityka ustępstw wobec prezydenta Rosji się nie sprawdziła. Zaznaczył, że Rosja musi zrozumieć, że Ukraina nie jest sama, a jeśli dojdzie do agresji, odpowiedzią będą sankcje, które z dużą siłą uderzą w rosyjski system finansowy.

Premier Morawiecki podkreślił, że Europa nie chce konfliktu z Rosją. - Ale Europa nie może sobie pozwolić na zastraszanie i szantaż energetyczny. Dlatego wobec prowokacji Władimira Putina musimy pozostać zjednoczeni. Czas ustępstw się skończył. Na twardą politykę musimy mieć twarde reakcje w postaci zdecydowanych sankcji - dodał.

Stwierdził też, że wstrzymany powinien zostać gazociąg Nord Stream 2, ponieważ projekt jest wykorzystywany politycznie i niebezpieczny dla Europy, w dodatku w jeszcze większym stopniu uzależnia kontynent od jednego dostawcy.

Podczas rozmowy premier usłyszał pytanie o to, dlaczego Polska nie przyjmuje uchodźców, którzy przebywają na granicy z Białorusią. Szef rządu odpowiedział, iż zostali oni sprowadzeni przez reżim białoruski, w związku z czym to "Łukaszenka za nich osobiście odpowiada". Według niego każde kolejne ustępstwo byłoby "zachętą do dalszych prowokacji".

W czwartek 9 grudnia przed południem premier Mateusz Morawiecki przybędzie do Rzymu na spotkanie z włoskim premierem Mario Draghim. Zapowiedział, że rozmowy dotyczyć będą głównie Rosji i Białorusi, ale także przyszłości Europy i odbudowy po kryzysie pandemicznym. Kolejnym tematem rozmów mają być "rosyjskie manipulacje cenami paliw i dostawami gazu", które - jak stwierdził - odczują wszyscy, zarówno Polacy, jak i Włosi.