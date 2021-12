Sejm. Ostra wymiana zdań Gajewskiej z Czarnkiem. "Pic na wodę, mydlenie ludziom oczu, chaos"

Zobacz wideo Jak inflacja zastanie nas w 2022 roku? Ekspert komentuje

W odpowiedzi na nowe obostrzenia i plan funkcjonowania szkół oraz przedszkoli posłanka KO Kinga Gajewska stwierdziła, że w szkołach panuje chaos. I podkreśliła, że obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju "to jest wina rządzących". Czarnek zapewniał, że "szkoły zostały przygotowane najlepiej, jak to tylko było możliwe". Inne zdanie na ten temat miała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Spotkanie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. "Hucpa i przedstawienie"

- Szanowny panie ministrze, to drugi raz, kiedy zjawia się pan na Komisji Edukacji. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni. Ile osób musiało umrzeć w Polsce, żeby na Komisji Edukacji zawitał minister edukacji - powiedziała na wstępie Kinga Gajewska. - To jest m.in. powód, dla którego nie chodzę na tę komisję, bo moja obecność bezpośrednia na komisji powoduje, że zamiast merytorycznej rozmowy jest po prostu hucpa i przedstawienie - odparł szef MEiN Przemysław Czarnek.

Gajewska o zamknięciu szkół: Mydlenie ludziom oczu przez rząd, że coś robi

Posłanka Kinga Gajewska powiedziała, że zadzwoniła dzień przed komisją do 12 dyrektorów szkół w całej Polsce i "10 z tych dyrektorów powiedziało, że nie dostało żadnego wsparcia od rządu, które było zapowiadane przed wakacjami".

- Zaproponowane zamknięcie szkół jest komentowane przez ekspertów następująco: pic na wodę, mydlenie ludziom oczy przez rząd, że coś robi - zacytowała.

Jedna z dyrektorek miała wyznać Gajewskiej, że w jej szkole jest chaos, bo ma problemy z personelem. - To niech pani dyrektor poda się do dymisji, jeżeli ona nie jest w stanie zaprowadzić porządku w szkole przy przepisach, które świetnie obowiązują. Dlatego, że każdego dnia przez wszystkie te trzy miesiące mniej więcej 95 procent dzieci uczestniczy w nauce stacjonarnej - powiedział Przemysław Czarnek.

Kinga Gajewska skierowała również do rządu zarzuty, dotyczące sytuacji epidemiologicznej oraz rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stwierdziła, że obecna sytuacja "to jest wina rządzących". Zwróciła uwagę na niski stopień szczepienia wśród najmłodszych. W odpowiedzi Przemysław Czarnek zapewnił, że akcja informacyjna o szczepieniu dzieci powyżej 12 roku życia w szkołach trwa już od końca maja. - Następnie robiliśmy to również w wakacje i po wakacjach - dodał.

Gdzie pomoc psychologiczna dla dzieci?

Od 1 kwietnia 2020 roku w ramach projektu "Zdalna Szkoła" samorządy mogły wnioskować o środki na zakup sprzętu do zdalnej nauki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W maju 2021 roku uruchomiona została druga edycja projektu, a na ten cel rząd przeznaczył 180 mln zł. Czarnek poprosił posłankę o nazwę szkoły, do której pomoc nie dotarła. Na co odparła: - Żeby kurator zdymisjonował dyrektora?

- Nie, takie rzucanie głupot na komisji, że nie dotarł sprzęt do szkół na podstawie jednej szkoły, która nie była w stanie tego zgłosić, to jest skandal - podkreślił Czarnek, argumentując, że do wszystkich szkół dostarczono sprzęt na kwotę 178 mln zł. - Szkoły zostały przygotowane najlepiej, jak to tylko było możliwe - zapewnił.

- Obiecaliście pomoc psychologiczną dla polskich szkół, gdzie ona jest? 15 mln zł na pomoc psychologiczną dla szkół - zwróciła uwagę na niewystarczającą i znikomą pomoc dla uczniów Kinga Gajewska. Stwierdziła, że program nie został wdrożony. - Na pomoc psychologiczną w polskich szkołach mamy grubo ponad półtora miliarda złotych, a nie 15 mln zł - skorygował szef MEiN i stwierdził, że program zrealizowano w 60 proc.

