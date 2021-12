Donald Tusk gościem czwartkowej Porannej rozmowy Gazeta.pl. Program poprowadzi Łukasz Kijek

Donald Tusk w lipcu wrócił do polskiej polityki i przejął stery w Platformie Obywatelskiej, w której pełni obecnie funkcję przewodniczącego. Jest też przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej, w latach 2014-2019, był szefem Rady Europejskiej, a w latach 2007-2014 - premierem.

Platformą Obywatelską kierował już w latach 2003-2014.

Wśród tematów poruszonych w czwartkowej Porannej rozmowie Gazeta.pl będą m.in. bieżąca sytuacja polityczna w Polsce, kondycja Unii Europejskiej oraz miejsce Polski w unijnej wspólnocie.

Donald Tusk gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Donald Tusk opowie też o napisanej wspólnie z dziennikarką Anne Applebaum książce "Wybór", która ukaże się w piątek 10 grudnia nakładem Wydawnictwa Agora. "Wybór" to dwanaście rozmów, w których Tusk i Applebaum dyskutują o o najważniejszych wyborach, przed jakimi ich zdaniem stoją Polska, Europa i świat.

"Wybór" to przede wszystkim książka przeciw poczuciu bezsiły i bezradności a także o powrocie nadziei i wiary w zwycięstwo demokratycznych wartości i demokratycznego świata. Ale to więcej niż apel – to również opowieść o drogach, które do tego prowadzą" - czytamy w materiałach prasowych.