Terlecki pytany o konferencję Mejzy: Życie jest brutalne. Różni posłowie trafiają do Sejmu

W środę Łukasz Mejza zwołał konferencję prasową, w czasie której odniósł się do doniesień medialnych - nie przekazał jednak żadnych konkretów w sprawie, dziennikarze nie mieli też możliwości zadawania pytań. Przypomnijmy, że według portalu WP.pl miał działać w firmie, która za olbrzymie pieniądze miała oferować organizowanie terapii komórkami macierzystymi za granicą.

Mejza wystąpił wraz z - jak określił - swoim przyjacielem, Tomaszem Guzowskim, który sam cierpi na schorzenie genetyczne i miał korzystać z terapii w Meksyku. Guzowski w rzeczywistości jest także jego wspólnikiem.

- Wymierzono we mnie ostrze fake newsów, pomówień - powtarzał Łukasz Mejza, wskazując, że dziennikarze, którzy opublikowali artykułu na temat jego rzekomej działalności, mieli na celu "urządzenie politycznego polowania, cywilne zniszczenie osoby".

- Kiedyś niektórzy politycy mówili o dorżnięciu watahy, teraz po prostu chcą dorżnąć Mejzę. Za moją działalność polityczną, za moje wybory. (...) Ta spirala hejtu ma na celu psychiczne zniszczenie mnie, abym zrezygnował z bycia posłem na Sejm. Jeśli oddam mandat, to opozycja uzyska większość i wywoła kryzys parlamentarny - podkreślił.

Terlecki: Życie jest brutalne. Różni posłowie trafiają do Sejmu

O konferencję polityka zapytany został przez dziennikarzy Ryszard Terlecki. Polityk odparł, że nie widział konferencji Mejzy, ale czeka na informację służb w sprawie doniesień dotyczących wiceministra sportu - podaje RMF24.

"Myślałem, że są granice. Nie ma". Komentarze do konferencji Mejzy

- Słyszałem o występie, że tak powiem, osoby, która poddana została terapii - dodał Terlecki, nawiązując do osoby towarzyszącej Mejzie podczas konferencji.

Dziennikarze dopytywali, czy nie czuje on obrzydzenia w związku z tym, że Zjednoczona Prawica musi opierać się na ludziach takich jak Łukasz Mejza. - Życie jest brutalne. Różni posłowie trafiają do Sejmu - odpowiedział Terlecki.

Sprawa Łukasza Mejzy

W listopadzie Wirtualna Polska podała, że Łukasz Mejza, jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu, miał działać w spółce, która miała oferować organizowanie terapii komórkami macierzystymi za granicą. Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Jak informuje WP, obejmowała ona m.in. koszt przelotu do Ameryki, a także samą terapię. Eksperci wskazują, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia.

Mejza zabrał głos. "To największy polityczny atak po 1989 r."

W rozmowie z portalem wpolityce.pl Mejza zaprzeczył tym doniesieniom. - Co do meritum: firma w rzeczywistości nigdy nie rozpoczęła działalności. Ani ja, ani spółka nie zarobiliśmy nawet złotówki. W związku z założeniem tej firmy poniosłem jedynie koszty, które ostatecznie potraktowałem jako własne straty. Po drugie, nigdy nie żerowałem na niczyim nieszczęściu - stwierdził.

Wiceminister sportu wydał także oświadczenie, w którym podkreślił, że "publikacja jest kolejnym nierzetelnym atakiem na jego wizerunek i dobre imię". Poinformował też, że "treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych".