Sprawdzanie certyfikatów covidowych w kościołach? Poseł PiS: Możliwość hipotetyczna

Tomasz Latos na antenie Radia Plus pytany był o zmniejszenie limitu osób, które mogą przebywać w kościele. Przypomnijmy, od 15 grudnia w obiektach sakralnych obniżony zostanie ten limit do 30 proc. - To jest rzeczywiście raczej mało możliwe do wykonania. Jeżeli mogę coś zalecić, to np. kwestia większej ilości mszy. W mojej rodzinnej Bydgoszczy działo się tak już w pierwszej fali pandemii - powiedział.

Dopytywany o to, czy jest możliwość weryfikowania certyfikatów covidowych, aby zwiększyć ten limit, stwierdził, że jest ona "w dużym stopniu hipotetyczna i teoretyczna". - Znaczniej bardziej prawdopodobne jest to, że tych miejsc będzie zajętych 30 proc. - odparł.

Od 15 grudnia zamknięte pozostaną kluby i dyskoteki. Wyjątek stanowi noc sylwestrowa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o to, czy obostrzenia wprowadzane przez rząd są w takim razie spójne. - Mamy jeszcze ponad trzy tygodnie do tego momentu. Wiele zależy od nas. Jeżeli podejdziemy do sprawy bardzo odpowiedzialnie, wspólnie będziemy czuć się odpowiedzialni za poziom zachorowań, rozwój pandemii, to być może będzie można taką zabawę przeprowadzić, oczywiście robiąc testy - powiedział.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska ogłosili, że rząd wprowadza nowe restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Oto one:

od 15 grudnia - obniżenie limitu osób w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych - do 30 proc. (zaszczepieni nie wliczają się do limitu pod warunkiem, że przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe),

od 15 grudnia - ograniczenie w transporcie zbiorowym do 75 proc.,

od 15 grudnia - zamknięcie dyskotek i innych miejsc do tańczenia,

31 grudnia i 1 stycznia - ograniczenie w lokalach zamkniętych do 100 osób,

od 15 grudnia - obowiązkowe testy dla osób mieszkających z osobami chorującymi na COVID-19 (bez względu na posiadanie certyfikatu covidowego),

od 15 grudnia - osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy

od 20 do 9 stycznia - nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich, przedszkola i żłobki będą otwarte,

od 1 marca obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla nauczycieli, medyków i funkcjonariuszy służb mundurowych.

