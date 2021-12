Dlaczego PiS nie wprowadza paszportów covidowych? Fogiel: Nie możemy doprowadzić do katastrofy społecznej

Zobacz wideo Białoruski opozycjonista: Pułkownik łukaszenkowskiego MSW na Forum w Mikołajkach

Przypomnijmy: w środę odnotowano 28 542 nowe zakażenia koronawirusem, aż 592 osoby zmarły z powodu COVID-19. To najwięcej zgonów od 28 kwietnia, gdy możliwość zaszczepienia się miała tylko część Polaków - wtedy Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 636 osób.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w TVN24 był pytany, od kiedy zostaną wprowadzone paszporty covidowe w Polsce. - Nie ma takich planów - powiedział. Dopytywany o to, czy jest zwolennikiem wprowadzenia paszportów covidowych na wzór krajów zachodnich, odparł, że "tutaj jest ostrożniejszy".

Fogiel pytany o paszporty covidowe. "Nie możemy doprowadzić do jakiejś katastrofy społecznej"

Sam nie miałby problemu, żeby pokazywać paszport przy różnych okazjach. (...) Ale zdaję sobie sprawę, i to jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, że nie możemy w ramach walki z pandemią doprowadzić do jakiejś katastrofy społecznej, ludzi na ulicach, zwiększenia rozprzestrzeniania wirusa

- powiedział wicerzecznik PiS.

- Uważa pan, że miliony ludzi wyjdą na ulice, aby protestować przeciwko paszportom covidowym? - dopytywał dziennikarz. - W sytuacji, jaką mamy, prawdopodobnie zakończy się to dużym kryzysem - odparł. - Uważam, że doprowadziłoby to do bardzo dużych emocji społecznych, do dużych podziałów społecznych, do wystąpień, które na pewno nie są czymś dobrym w czasie walki z pandemią - podkreślił Fogiel.

MZ: 28 542 zakażenia, 592 osoby zmarły. Najwięcej zgonów od kwietnia

Jakie obostrzenia wprowadza rząd?

We wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 15 grudnia obniżony zostanie limit obłożenia w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych do 30 proc. Rząd zdecydował też, że od 20 do 23 grudnia i po świętach uczniowie będą uczyć się zdalnie. Z zapowiedzi Adama Niedzielskiego wynika, że dzieci wrócą do szkoły 9 stycznia.

- Również w tym okresie do początku stycznia wprowadzimy rozwiązania ograniczające aktywność i możliwość prowadzenia klubów, dyskotek i innych tego typu imprez z pewnym wyjątkiem dla okresu sylwestrowego - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Waldemar Kraska dodał, że miejsca do tańczenia będą zamknięte od 15 grudnia.

Wprowadzone zostaną również zmiany dot. testowania. Ze słów Niedzielskiego wynika, że każdy pracownik będzie miał prawo do wykonania darmowego testu na COVID-19. - Wprowadzimy rozwiązanie, że poprzez formularz, który będzie dostępny na naszych stronach internetowych, będzie się można na taki test zapisać, wybierając opcję "test pracowniczy" - mówił Niedzielski.

