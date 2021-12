Afera mailowa. Dworczyk miał alarmować: "wywalamy dziesiątki mln zł w błoto". O Macierewiczu: głupota

Zobacz wideo AgroUnia może być zagrożeniem dla PSL? Pytamy posłankę Pasławską

Kolejny ujawniony mail jest datowany na marzec 2019 roku. Odbiorcami wiadomości są: Mateusz Morawiecki, Zbigniew Jagiełło (ówczesny prezes PKO Banku Polskiego) i Wojciech Myślecki (współpracownik premiera). Michał Dworczyk - jak wynika z ujawnionej korespondencji - miał wysłać im skan wywiadu, którego "Dziennikowi Gazecie Prawnej" udzielił prezes WB Electronics, Piotr Wojciechowski. Z artykułu wynikało, że Ministerstwo Obrony Narodowej "mimo wielokrotnych próśb" nie dopuściło firmy do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zakupu samolotów bezzałogowych. Resort zamówił je w Polskiej Grupie Zbrojeniowej za 800 mln zł. - Według naszych analiz nasza cena byłaby zdecydowanie niższa niż te 800 mln zł. Ta cena jest szokująca - mówił w rozmowie Wojciechowski.

Afera mailowa. Tym razem wątek działań Macierewicza. "Bo nie będzie kupował od prywaciarza"

Do tego artykułu właśnie miał odnieść się Michał Dworczyk. "Panowie, ciekawy i niestety prawdziwy artykuł w załączniku. Najgorsze jest to, że niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem różne ciemne interesy, są zawsze podlewane w MON, PGZ i u nas w polityce - obrzydliwym sosem bogoojczyźnianych frazesów" - miał napisać. Jak czytamy w dalszej części wiadomości, chodzi m.in. o stwierdzenia takie jak "dobro Sił Zbrojnych" i "przyszłość polskiego przemysłu".

Tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych. Jeden przykład jak wyglądają zakupy w wojsku. W 2017 roku zablokowałem podpisanie wielomilionowego kontraktu na drony uderzeniowe z PGZ, narażając się na złość Kownackiego i Macierewicza

- miał podkreślić szef Kancelarii Premiera, dodając, że "zażądał testów porównawczych z Warmetami - produktem WB Electronics". "Okazało się, wiem, że trudno w to uwierzyć, że drony PGZ istnieją wyłącznie w fazie wstępnych prototypów. Najpierw trzeba było czekać, aby skonstruowali trzy sztuki, a potem okazało się to totalną klęską - testy na poligonie w Zielonce. Nie mogły trafić w cel lub nie wybuchały. Natomiast testy Warmetów wyszły świetnie. To wprowadziło wszystkich w konsternację, ale i tak zakup A. Macierewicz zablokował - 'bo nie będzie kupował od prywaciarza'" - miał napisać Dworczyk.

"Dopiero późną jesienią, jak media zaczęły obśmiewać go, że drony, które zapowiadał, to kolejna niespełniona obietnica - na szybko kazał kupić 100 sztuk. Oczywiście 'obrońcy prawdziwych polskich produktów' tzn. PGZ doprowadzili do powstania tajnych raportów, które stwierdzały, że Warmety mają problemy z łącznością (można je zakłócić) i Błaszczak wstrzymał kolejne zakupy. Na marginesie powiem, że Warmety kupują m.in. Turcy, Ukraińcy i Arabowie, tzn. kraje, które prowadzą wojnę, oceniając, że jest to lepszy produkt niż odpowiedniki izraelskie czy amerykańskie" - miał zaznaczyć polityk. Dworczyk miał też podkreślić, że drony PGZ "nie powstały do dziś".

"I na koniec najlepsze. Na koniec zażądałem, aby przedstawiono, jaki procent 'drona' z PGZ jest produkowany w Polsce. Okazało się, że jest to sama głowica bojowa - tzn. ładunek i zapalnik, obudowa z tworzywa (też produkowana w prywatnej firmie poza PGZ) i kilka drobnych części. Cała reszta jest sprowadzana - głównie Chiny i chyba Izrael, a my w Polsce tylko staramy się z tych części coś złożyć. Kurtyna" - miał podsumować swojego maila Michał Dworczyk.

Na tę wiadomość - jak wynika z ujawnionej korespondencji - odpowiedział Zbigniew Jagiełło. "To na pewno wina Rosjan albo Niemców" - miał napisać.

Afera mailowa - jakie jest stanowisko rządu?

Przypomnijmy, że na początku czerwca Michał Dworczyk poinformował, że służby specjalne wyjaśniają sprawę włamania na skrzynkę mailową jego, jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu w sieci pojawiają się materiały, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynek mailowych szefa Kancelarii Premiera i innych polityków.

KPRM nie komentuje prawdziwości wiadomości, ale też nie dementuje poszczególnych informacji w nich zawartych. W odpowiedzi na pytania dot. afery mailowej Centrum Informacyjne Rządu przekazało Gazeta.pl, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej". Amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem (Mandiant) oceniła w ubiegłym miesiącu, że grupa hakerów odpowiedzialna za operację "Ghostwriter" jest powiązana z rządem Białorusi.