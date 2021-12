Komentujący konferencję ministrów Adama Niedzielskiego i Waldemara Kraski zwracają uwagę m.in. na chaos dotyczący przekazywanych informacji.

Jedną z ważniejszych zmian, którą ogłoszono, ma być obowiązkowe szczepienie dla trzech grup zawodowych - pracowników ochrony zdrowia, wojskowych i nauczycieli. - Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - mówił Adam Niedzielski.

Konferencja ws. obostrzeń. Chaos informacyjny ws. obowiązkowego szczepienia

Po wystąpieniu szefa resortu zdrowia o doprecyzowanie tego obowiązku był proszony przez dziennikarzy Waldemar Kraska. Wówczas się okazało, że obowiązek szczepień dla przedstawicieli trzech zawodów nie jest taki pewny. - Te prace są dość zaawansowane - powiedział wiceminister zdrowia i zaraz dodał, że termin 1 marca jednak nie jest jeszcze "definitywny". - Będziemy wszystko w tym kierunku wykonywać, aby od 1 marca te grupy zawodowe mogły pracować tylko wtedy, gdy będą zaszczepione - mówił.

Dopytywany, dlaczego szczepienia mają obowiązywać wybrane grupy od 1 marca, a nie wcześniej, Kraska tłumaczył: - Chcemy dać czas, aby te grupy się wyszczepiły.

Dodał, że to nie jest "ostateczny termin", ale wskazane grupy "powinny się przygotować, że od 1 marca będzie obowiązek" szczepienia. Następnie stwierdził - w kontekście obowiązkowych szczepień - że nie ma jeszcze "konkretnych decyzji". Do dyskusji włączył się rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, który powiedział, że zmiany w tej kwestii są "rozważane". - Zgodnie z tym, co powiedział minister Niedzielski, rozważane są w tej chwili decyzje na 1 marca - medycy, służby mundurowe, nauczyciele - mówił.

"Minister dalej będzie chciał"

"Góra urodziła mysz. Obowiązek szczepień dla wybranych grup dopiero od 1 marca. Paszport covidowy realnie dalej będzie martwy. Pracodawcy mogą wymagać testu. I projektu ustawy dalej nie ma. Stawianie na testowanie zamiast szczepienia. Teraz?" - skomentowała konferencję Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

"Adam Niedzielski 'będzie chciał' od 1.03 wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla medyków. We Francji obow. szczepienia medyków obowiązują od 6 miesięcy. W marcu w kilku krajach prawdopodobnie będzie obowiązywać obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. Minister dalej będzie chciał" - napisał Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"Ograniczamy liczbę ludzi na komuniach w grudniu i na dyskotekach w czasie świąt. To ma sens" - ironizuje Dominika Długosz z "Newsweeka".

"Przecież to jest kpina"

"Ta konferencja ministrów zdrowia była wspaniała, nie zapomnę jej nigdy. Niedzielski: 1 marca chcemy. Nie, sorry: 'będziemy chcieli' wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla lekarzy, nauczycieli, mundurowych. Kraska: Nie, jednak to nic pewnego. Po prostu niewiarygodne" - pisze dziennikarz Marcin Zasada.

"Przed Sylwestrem i po Sylwestrze zakaz zakażania. W Sylwestra zakażać się można. 'Nie bierzmy pod uwagę nauki zdalnej'. 'Nauka zdalna od 20.12'. Szczepienia obowiązkowe dla trzech grup zawodowych za trzy miesiące. Przecież to jest kpina" - pisze dziennikarka Kamila Biedrzycka.

"Jest wreszcie jakaś reakcja rządu na pandemię! Nieźle. Ale czy tylko ja (i dziennikarze obecni na konferencji) nie wiemy, co właściwie będzie w ustawie, a co w rozporządzeniu? Czy ministrowie Adam Niedzielski i Waldemar Kraska też jeszcze nie wiedzą? Dla suwerena pytam" - czytamy we wpisie Izabeli Leszczyny z KO.

We wtorek Adam Niedzielski przedstawił nowe restrykcje na najbliższe tygodnie.