Prof. Marciniak: Kaczyński chciał się pokazać jako strażnik suwerenności i wolności

W sobotę w Warszawie liderzy trzynastu europejskich partii konserwatywnych i prawicowych rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej. W spotkaniu brali udział m.in.i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz premier Mateusz Morawiecki i premier Węgier Viktor Orban.

O to spotkanie została zapytana gościni Porannej Rozmowy Gazeta.pl. - Wydaje się, że tutaj istotną rolę odebrały takie przywódcze ambicje samego Jarosława Kaczyńskiego, bo to z jego inicjatywy to spotkanie miało miejsce. Zaistnienie na płaszczyźnie europejskiej to było coś, co i wizerunkowo, i politycznie miało się opłacać Kaczyńskiemu - powiedziała prof. Ewa Marciniak. - Z drugiej strony, (...) mając różne kłopoty wewnętrzne, pandemiczne, itd., rządzący, choć na jakiś czas przenieśli społeczną uwagę na coś, o czym wszyscy mówili - dodała politolożka.

- Unia Europejska jest dla części elektoratu PiS, czy szerzej nawet części Polaków, synonimem biurokracji, dziwnych ustaleń. Dla części pewną wartością jest fakt, że jesteśmy w UE i podzielamy wartości europejskie. I wreszcie dla części jest instytucją zagrażającą polskim wartościom tradycyjnym - stwierdziła prof. Marciniak. - Tutaj Kaczyński jako polskich strażnik wartości, suwerenności mógł ugrać w części elektoratu jakieś pozytywne opinie i te słupki poparcia mogą wkrótce nieco wzrosnąć - dodała.

"Chcemy suwerennych ojczyzn"

O przebiegu spotkania mówili podczas konferencji prasowej europosłowie PiS. Ryszard Legutko powiedział, że jego celem jest współdziałanie wszystkich europejskich partii politycznych, które chcą uratować Wspólnotę przed kolejnymi kryzysami. Europoseł stwierdził, że obecnie w Europie ponad 50 procent obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w którym podąża Wspólnota.

- Chcemy suwerennych ojczyzn, suwerennych krajów, rządów, ale chcemy też dobrze współpracować z europejskimi instytucjami na poziomie relacji rząd-instytucje. Ale więcej głosu muszą mieć obywatele - podkreślił inny eurodeputowany, Tomasz Poręba. Jak zapowiedział Zdzisław Krasnodębski, planowane są kolejne takie spotkania. - Będziemy myśleć o szerszym dialogu i współpracy - dodał.

Spotkanie eurosceptyków zostało już skomentowane przez polityków. "Kaczyński zawarł sojusz z partiami wspieranymi i opłacanymi przez Kreml", "Układ Warszawski 2.0", "Emerytowany zbawca narodu kończy jako trzeciorzędny putinowski pomocnik" - pisali na Twitterze.

