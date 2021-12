Prof. Majchrowski zrzekł się urzędu sędziego SN. "Ostatnia forma protestu"

"Z dniem dzisiejszym zrzekłem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego" - napisał w oświadczeniu prof. Majchrowski. Za pośrednictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego poinformował o swojej decyzji prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak podkreślił, rezygnacja jest już "ostatnią pozostającą w jego dyspozycji formą protestu" przeciwko "naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa, polskiej Konstytucji, orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego i faktycznemu uleganiu przez kierownictwo Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej SN bezprawnym naciskom podmiotów zewnętrznych podważającym suwerenność Państwa Polskiego, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

TSUE o Izbie Dyscyplinarnej: Nie daje pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności

W lipcu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskazał, że w związku z tym spoczywa na nas obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Manowska o karze nałożonej przez TSUE: Pobiliśmy własny rekord

Trybunał uznał, że Izba Dyscyplinarna nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wskazał też, że proces powoływania sędziów zależy w dużej mierze od KRS, której wiarygodność - jak podkreśla - "może budzić uzasadnione wątpliwości".

W sierpniu Małgorzata Manowska częściowo zamroziła działanie Izby. Jej zarządzenia wygasły 15 listopada, dzień później zawiesiła Izbę ponownie. Mimo decyzji I prezes Izby Dyscyplinarnej działała, a jej członkowie zawieszali sędziów. Tak się stało m.in. w przypadku sędziego Piotra Gąciarka.