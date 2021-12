PiS nadrabia straty wśród wyborców. Po fali spadków nieznaczny wzrost poparcia [SONDAŻ]

Zobacz wideo Czarzasty komentuje kontrowersje wokół wiceministra Mejzy

W ostatnim czasie pojawiło kilka sondaży, w których uwidaczniał się spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. W drugiej połowie listopada opisywaliśmy pięć nowych badań potwierdzających tę tendencję. Następnie także IBRiS przedstawił sondaż wykonany dla portalu Onet, z którego wynikało, że ugrupowanie traci poparcie. Teraz jednak Wirtualna Polska przedstawiła wyniki badania, według którego poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nieco wzrosło.

Sondaż parlamentarny. WP: PiS umacnia się na prowadzeniu

United Surveys przeprowadziło sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zadano pytanie, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w miniony (4-5 grudnia) weekend. 32,1 proc. badanych odpowiedziało, że głos oddałoby na Zjednoczoną Prawicę (to wzrost o 1,5 pp. względem takiego samego badania przeprowadzonego między 18 a 19 listopada). Dalsze miejsca na podium zajmują Koalicja Obywatelska z 23,7 proc. głosów (wzrost o 2 pp.) oraz Ruch Szymona Hołowni "Polska 2050" z 10,6 proc. (spadek o 2,7 pp.)

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Lewica z 7,8 proc., Konfederacja z 6,7 proc. i PSL z 5,7 proc. 13,4 proc. badanych zadeklarowało brak zdecydowania w tej kwestii. Badanie zostało przeprowadzone 3 grudnia metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

W najnowszym sondażu CBOS zadano natomiast pytanie dotyczące ogólnej sytuacji w kraju. Okazuje się, że aż 62 proc. ankietowanych ocenia ją jako złą, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowi wzrost o 6 pp. Podobnie negatywne odczucia towarzyszyły Polakom w drugiej połowie października 2020 roku. Dodatkowo co drugi badany przewiduje pogorszenie sytuacji.