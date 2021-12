Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 10. Do Warszawy przyjechali m.in. lider hiszpańskiego ugrupowania Vox Santiago Abascal, przywódczyni Frontu Narodowego Marine Le Pen i premier Węgier Viktor Orban czy liderka Estońskiej Konserwatywnej Patii Ludowej Martina Helme. Polskę reprezentują m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

Zobacz wideo Proces za krytykę Lasów Państwowych? Tracz: LP przyznały, że będą wystosowywać pozwy

Liderzy prawicowych partii w Warszawie. Sobolewski: Ważna rozmowa

"Warszawskie spotkanie liderów partii konserwatywnych Warsaw Summit o przyszłości Europy. Ważna rozmowa o możliwościach bliższej współpracy w PE oraz szukaniu odpowiedzi na zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez europejskie instytucje, szczególnie KE" - napisał Krzysztof Sobolewski, poseł PiS.

Le Pen stwierdziła z kolei na Twitterze, że "dzisiaj w Warszawie pisze się przyszłość Europy". Jak napisała liderka Frontu Narodowego, rozmowy mają prowadzić do "lepszej współpracy sił patriotycznych w Parlamencie Europejskim". Zamieściła też zdjęcia.

"Rozpoczynamy warszawskie spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych. Ważna rozmowa o przyszłości UE, możliwościach bliższej współpracy w PE oraz szukaniu odpowiedzi na obecne zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez europejskie instytucje, szczególnie KE" - pisał wcześniej Tomasz Poręba, europoseł PiS.

Więcej wiadomości o Warsaw Summit na stronie głównej Gazeta.pl.

Eurosceptycy na kolacji u premiera. Kaczyński zmienił zdanie ws. Le Pen?

O założeniach spotkania w Warszawie mówił w "Polska.The Times" Radosław Fogiel, wicerzecznik i poseł PiS. - To kontynuacja współpracy zapoczątkowanej wspólną deklaracją podpisaną przez szefów partii w lipcu tego roku. Będziemy rozmawiać o dalszych możliwościach tej współpracy - politycznej, ale też konkretniejszej - czy to w ramach dzisiejszego układu Parlamentu Europejskiego, czy w przyszłości. Wśród tematów rozmów będzie też przyszłość Unii Europejskiej, konieczne reformy, rola państw narodowych w ramach UE, a także waga przestrzegania traktatów - mówił.

Morawiecki w wywiadzie dla BBC mówi: Polska? Głos rozsądku w UE

"Dlaczego mamy płacić za kolację agentki Putina?"

Z poszczególnymi politykami, m.in. Marine Le Pen, Mateusz Morawiecki spotkał się na kolacji dzień wcześniej. "Dlaczego mamy płacić za kolację tej agentki Putina? Jaką rządową funkcje pełni ta pani, by przyjęcie finansował premier? Dlaczego PiS nie płaci za swoje kolacje z ruskimi pożyczkobiorcami i putinowskie sojusze?" - pisał Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. "Konferencja 'The Warsaw Summit' jest wydarzeniem międzypartyjnym, organizowanym i finansowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. To nie pierwszy raz, gdy poseł Szczerba posługuje się kłamstwem w życiu publicznym" - odpowiadał na to Fogiel.

Jedynym europejskim liderem partii rządzących na spotkaniu jest Victor Orban, pozostali politycy to przedstawiciele ugrupowań mniejszościowych. Obecność Marine Le Pen na spotkaniu z przedstawicielami PiS budzi kontrowersje m.in. ze względu na jej prorosyjskie poglądy - polityczka wielokrotnie przekonywała, że jest przeciwko sankcjom dla Rosji. Przekonywała też, że aneksja Krymu była legalna, bo "odbyło się tam referendum". - Nie widzę powodu, by podważać to referendum - mówiła w wywiadzie telewizyjnym z 2017 roku. Oburzenie po tych słowach wyraziło m.in. MSZ Ukrainy.