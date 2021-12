Głogów. Zdemolowane drzwi w biurze posła PiS. Sprawą zajmie się policja

Do zdarzenia doszło w piątek w Głogowie (woj. dolnośląskie) - informuje lokalny portal myglogow.pl. Jak wynika z informacji lokalnych mediów, nieznany sprawca pomalował czerwoną farbą drzwi biura poselskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Zubowskiego. Na opublikowanych zdjęciach widać napis "j***ć PiS". Według portalu miedziowe.pl podobny napis miał znaleźć się na półpiętrze, został już jednak zmyty.

Głogów. Zniszczone biuro poselskie. Ktoś wpuścił klej do zamka

- Wandale wpuścili też klej do zamka. Nie tylko przedstawiciele biura poselskiego, ale i innych firm, które mają swoją działalność na piętrze, nie mogli dostać się do pracy. Dopiero gdy wymieniliśmy wkładkę zamka można było wejść - powiedziała portalowi dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Anna Keep. W wyniku zdarzenia biuro poselskie było nieczynne w piątek.

Wojciech Zubowski przekazał lokalnym mediom, że widział napis, który pojawił się na drzwiach jego biura. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uznał, że nie będzie komentował sprawy.

Głogów. Policja zajmie się sprawą zniszczenia mienia

TVN24 skontaktował się z głogowską policją. Oficer prasowy Łukasz Szuwikowski potwierdził, że policja zajmie się sprawą. - Wpłynęło do nas zgłoszenie o zniszczeniu mienia. Policjanci przybyli na miejsce i zabezpieczyli ślady, rozpoczęli wyjaśnienie sprawy. Jest ona prowadzona w kierunku artykułu 288 Kodeksu karnego - zniszczenia cudzej rzeczy - przekazał. Na razie nie wiadomo, kim jest sprawca zdarzenia. W zależności od dalszych ustaleń podejmowane będą decyzje o dalszych krokach postępowania.

