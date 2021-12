Morawiecki spotkał się z Le Pen. W wywiadzie dla BBC mówi: Polska? Głos rozsądku w UE

W sobotę w Warszawie odbędzie się zjazd europejskiej prawicy. Wezmą w nim udział m.in. szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i Viktor Orban, premier Węgier. Tematem ma być "przyszłość narodów europejskich".W piątek polski premier spotkał się też z samą Le Pen i z Viktorem Orbanem. "Konferencja 'The Warsaw Summit' jest wydarzeniem międzypartyjnym, organizowanym i finansowanym przez Prawo i Sprawiedliwość" - informował wicerzecznik PiS w odpowiedzi na wpis posła Michała Szczerby. Ten pytał: "Dlaczego mamy płacić za kolację tej agentki Putina? Jaką rządową funkcję pełni ta pani, by przyjęcie finansował premier? Dlaczego PiS nie płaci za swoje kolacje z ruskimi pożyczkobiorcami i putinowskie sojusze?". W piątek polski premier spotkał się też z Viktorem Orbanem.

Morawiecki udzielił wywiadu BBC. Polska "głosem rozsądku w UE"

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki w rozmowie z BBC, mówienie o polexicie to "całkowita przesada, a o wyjściu z Unii Europejskiej mówi głównie polska opozycja. - Oczywiście, mają prawo do wygłaszania dowolnych opinii, ale prawda jest taka, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i pozostanie w Unii - zapewnił premier. I dodał, że Polska jest w Unii "głosem zdrowego rozsądku"

Premier podkreślił też, że polski spór z Komisją Europejską "dotyczy jej kompetencji". Jak stwierdził, Komisja - krytykując reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzaną przez PiS - wychodzi poza uprawnienia traktatowe, bo to kraje członkowskie są gospodarzami unijnego traktatu. - Jeśli miałoby dojść do przekazania Unii kolejnych kompetencji, to musiałoby to być zapisane w traktacie. A teraz mamy inną sytuację - Komisja Europejska oraz TSUE twierdzą, że mają kompetencje, których w traktacie nie ma - komentował premier.

Szef rządu zapewnił, że celem reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jest wzmocnienie niezawisłości sądownictwa względem poprzednich lat.

W wywiadzie Morawiecki stwierdził też, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimów białoruskiego i rosyjskiego. Zapewnił, że Polska jest solidnym członkiem Unii Europejskiej i ma lepsze rozeznanie na temat obecnej sytuacji na Białorusi, Ukrainie i Rosji niż Zachód. - Możemy ostrzegać naszych przyjaciół w Europie Zachodniej i pomóc im lepiej zrozumieć to, co dzieje się wokół nas, ponieważ może właśnie wkraczamy w nową erę destabilizacji - powiedział szef rządu.

Wywiad w BBC World News będzie wyemitowany w ten weekend jeszcze kilkakrotnie. Najbliższa emisja - o 16.10 naszego czasu.