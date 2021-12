Nadzwyczajne posiedzenie klubu parlamentarnego PiS zwołano w środę z krótkim wyprzedzeniem oraz z uwagą, że obecność na nim jest obowiązkowa. Wśród tematów była m.in. sprawa wiceministra Łukasza Mejzy i mobilizacja polityczna.

Prezes PiSJarosław Kaczyński miał mówić także o sprawach europejskich. Dziennikarz Wojciech Szacki napisał w środę wieczorem, że od obecnego na spotkaniu posła PiS dostał informację, że wicepremier ds. bezpieczeństwa powiedział: "Ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy IV Rzeszy. My na to nie pozwolimy". "I dostał owacje" - dodał Szacki.

O tym, że na posiedzeniu padły słowa o "IV Rzeszy" poinformował także portal Wirtualna Polska, powołując się na dwóch rozmówców obecnych na posiedzeniu. Podkreślili oni, że te słowa "nie padły w sytuacji, którą można byłoby interpretować jako żart".

Ast: Przecież w tych słowach nie ma nic zdrożnego

Do słów lidera PiS odniósł się przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka, poseł Marek Ast. - Przecież w tych słowach nie ma nic zdrożnego. Niemcy w tej chwili nie ukrywają, w jakim kierunku chcą, aby Europa się rozwijała. Proponują po prostu federalne państwo, rozumiem, że pod przewodnictwem Niemiec - uznał, jak podaje tvn24.pl.

- My na tę formułę się nie godzimy, cały czas mówimy, że jesteśmy związkiem suwerennych państw - dodał. Podkreślał także, że "oklaski były za całość wystąpienia prezesa". - Zwyczajowo tak się kończy klub i tak się kończą wystąpienia prezesa - przekazał.

Lorek: Prezes Kaczyński powiedział, że Niemcy budują imperium

Poseł PiS Grzegorz Lorek przyznał, że na spotkaniu poruszono "aspekt polityki międzynarodowej". - To komentarz o polityce Niemiec wobec Unii Europejskiej i Polski, który zasługuje na bardzo istotną uwagę. Patrząc na to, co Niemcy robią w Unii Europejskiej, jest to komentarz, który odpowiada naturze polityki niemieckiej - mówił.

- Prezes powiedział, że Niemcy budują imperium, które ma podporządkować zarówno Unię, jak i kraje w Europie. To jest polityka doktrynalna, imperialna, z którą się nie zgadzamy - zaznaczył poseł.

