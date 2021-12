Sejm odrzucił projekt całkowitego zakazu aborcji. Ale w PiS był bunt przeciwko stanowisku klubu

Przeciwko odrzuceniu projektu Stop aborcji w pierwszym czytaniu - a więc wbrew stanowisku klubu PiS - opowiedziało się 41 posłów PiS. Wśród nich m.in. Bartłomiej Wróblewski, Dominika Chorosińska i Anna Maria Siarkowska. 12 posłów partii rządzącej wstrzymało się od głosu, a 20 osób nie brało udziału w głosowaniu.

REKLAMA

Przeciwko odrzuceniu opowiedziało się też sześciu posłów Konfederacji, a trzech było za. Dalszego procedowania projektu chciał też jeden poseł niezrzeszony - Łukasz Mejza.

Poza nimi wszystkie klubu chciały odrzucenia projektu - KO, Lewica, Koalicja Polska, Polska2050, Porozumienie, Kukiz15 i Polskie Sprawy.

Dokładne wyniki można zobaczyć na stronie Sejmu.

Sejm Sejm

Więcej informacji z Sejmu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stanowisko klubu PiS: Ten projekt to dywersja

W środowy wieczór w Sejmie odbyła się debata nad projektem Stop Aborcji autorstwa fundacji Pro - Prawo do życia. Wnioskodawcy chcieliby takich zmian w Kodeksie karnym, aby przerwanie ciąży było równoznaczne z zabójstwem. W uzasadnieniu projektu jego twórcy wprost stwierdzają, że należy za aborcje karać kobiety, lekarzy i "lobby aborcyjne". Jeden z paragrafów, który miałyby zostać zmieniony, sugeruje z kolei, że karane może być też poronienie, jeśli wymiar sprawiedliwości stwierdzi, że ciężarna "nie dochowa ostrożności, jakiej wymaga się od osoby w jej stanie".

Klub PiS wniósł o odrzucenie projektu w całości. - Jeżeli umieścimy to w kontekście obecnej sytuacji politycznej, czyli tego, co się dzieje - walka z pandemią, ale przede wszystkim atak hybrydowy na polską granicę, to jest tylko jeden kierunek, z którego mogą płynąć tego rodzaju inspiracje. To jest po prostu dywersja wobec ochrony życia, bo w ten sposób strasząc kobiety, nie chroni się życia. Stawianie kobiety przed wyborem - śmierć czy więzienie - nie prowadzi do ochrony życia - mówiła Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS.