Projekt ws. sędziów pokoju w Sejmie. "Za to, co robią Kaczyński i Ziobro, należy się Trybunał Stanu"

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska podczas pierwszego czytania projektu mówiła, że zawiera on rozwiązania, które są oczekiwane przez obywateli. Stwierdziła, że są one potrzebne do odciążenia wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenia postępowania. Posłanka Lewicy wyjaśniała, że dzięki sędziom pokoju obywatele będą mieć poczucie, że sądy orzekają w ich imieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z funduszem kompensacyjnym? Klimczak: Projekt uzyskał poparcie wszystkich klubów i kół

Sejm. Lewica o sędziach pokoju. "Za to, co robią, należy się Trybunał Stanu"

Podczas debaty głos zabrał też m.in. poseł Andrzej Szejna z Lewicy. - Ziobro doprowadził do częściowego wyeliminowania ławników z orzekania. Ustawa o sędziach pokoju ma być remedium wobec zniszczeń, których dokonał w wymiarze sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego ekipa. Ta destrukcja spotkała się z reakcją klubu Lewicy. Polacy mają prawo oczekiwać, że ktoś, kto będzie sądził ich sprawy, będzie również znał miejscowe realia, a nie że prezesa sądu odwoła czy powoła faksem minister sprawiedliwości. Dziś obywatel niewiarygodnie długo czeka na rozpatrzenie jego sprawy przez sąd i jest to wina Zbigniewa Ziobry - powiedział. Podkreślił też, że działania Ziobry i kolejne reformy sądownictwa sprawiają, że Polska traci na arenie międzynarodowej.

Za to, co robią dzisiaj pan premier Morawiecki, pan minister Ziobro, pan Jarosław Kaczyński, należy się Trybunał Stanu

- dodał na konferencji prasowej w Sejmie. Jak wskazał, "jeżeli Polska nie dostanie 750 miliardów złotych z KOP, to będzie to oznaczać, że "samorządy nie będą miały środków na inwestycje, że Polki i Polacy, którzy czekają na dodatkowe wsparcie, przedsiębiorcy, lekarze, szpitale powiatowe nie dostaną ani jednej złotówki, czy jednego euro". - To kwalifikuje się do Trybunału Stanu - mówił, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Lewica proponuje, aby sędziowie pokoju byli wybierani na to stanowisko przez zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego (spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez właściwą radę gminy).

W czwartek odbyło się również pierwsze czytanie dwóch innych projektów ustaw o sądach pokoju, które zostały przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz klub PSL-Koalicja Polska. Projekt prezydencki przewiduje, że sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. W pierwszej kolejności kandydatury będą rozpatrywane pod względem spełnienia kryteriów ustawowych przez Krajową Radę Sądownictwa. Z kolei PSL proponuje, aby kandydaci na sędziów pokoju byli wybierani w wyborach powszechnych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego razem z wyborami samorządowymi.