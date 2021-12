Afera mailowa. Lista zadań dla "dziennikarzy" z okazji trzech lat rządów Mateusza Morawieckiego

Wyciekł kolejny mail wysłany na prywatne skrzynki polityków. Korespondencja pochodzi z 24 listopada 2020, otrzymali ją m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, rzecznik rządu i poseł PiS Piotr Müller czy Maciej Wyszoczarski, związany z PKO BP. Korespondencja została wysłana przez Tomasza Matynię, dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dotyczyła trzech lat rządów Mateusza Morawieckiego oraz "akcji medialnej" z tym związanej.

Cezariusz Lesisz o pomysłach na uczczenie rządów Morawieckiego: Delikatnie, bo jest COVID-19 i ludzie umierają, czyli nie na wesoło

W mailu z 24 listopada znalazła się korespondencja z 18 listopada z Cezarym L., czyli - jak podaje onet.pl - z Cezariuszem Lesiszem, jednym z twórców Solidarności Walczącej oraz bliskim współpracownikiem nieżyjącego już Kornela Morawieckiego - ojca Mateusza Morawieckiego. Po przejęciu władzy przez PiS Lesisz otrzymał posady w radach nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Totalizatora Sportowego, a w latach 2015-2017 także w resorcie rozwoju, gdzie pracowała również jego żona. Obecnie Lesisz jest prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. To właśnie on przedstawił pomysły na medialne uczczenie trzech lat rządów Morawieckiego oraz zaproponował dziennikarzy, którzy mogliby się tym zająć.

Jednym z nich był Eryk Mistewicz zajmujący się marketingiem politycznym i doradztwem medialnym, przed laty związany z "Uważam Rze" i "Do Rzeczy". Obecnie prowadzi program w Polsat News. "W weekend rocznicowy powinien mieć tylko temat: premier Mateusz Morawiecki i jego pięć lat [błąd autora e-maila, w grudniu 2020 r. mijały trzy lata od objęcia stanowiska premiera - red.]" - czytamy w mailu. "Mogę go o to poprosić, żeby uwzględnił to w swoich planach - materiały Jarka i Tomka M." - dodał.

Kolejnym dziennikarzem wymienionym przez Lesisza był prezes radia Wnet Krzysztof Skowroński, który po wygranej PiS dostał program "24 Minuty" emitowany na antenie TVP Info, prowadzi także "O co chodzi" również w TVP Info. "Krzysztof Skowroński w radiu Wnet powinien mieć kilka bloków o Morawieckim i jego obecności w polityce (w tygodniu rocznicowym)" - informował w mailu Lesisz.

Na tym nie koniec. Cezariusz Lesisz proponuje stworzyć "listę bestsellerów Morawieckiego: w muzyce, filmie, książkach, sporcie, modzie, kolorach, cytatach i powiesić to na jego stronie lub opublikować". I dodaje "tylko delikatnie, bo jest COVID-19 i ludzie umierają, czyli nie na wesoło...". Proponuje również spotkania z młodzieżówką PiS-u. "Moskal niech przygotuje i poprowadzi jedną godzinę, pytania dowolne lub nawet ostre na temat rządzenia, gospodarki, polityki..." - miał tłumaczyć pomysł na spotkanie. Jako miejsce emisji wskazuje TVP1.

Afera mailowa. "Wojna na noże", o Kurskim: "mózg tamtej mafii"

Afera mailowa - jakie jest stanowisko rządu? "Atak cybernetyczny"

Od kilku miejscy w sieci pojawią się maile, które rzekomo mieli wysyłać sobie członkowie rządu. Jako pierwsze wyciekły maila Michała Dworczyka, który na początku czerwca bieżącego roku przekazał, że służby specjalne wyjaśniają sprawę włamania na skrzynkę mailową jego, jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu w sieci pojawiają się materiały, które mają pochodzić ze skrzynek mailowych szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz innych polityków.

Dotychczas KPRM nie potwierdziła prawdziwości wiadomości, jednak nie dementuje poszczególnych informacji zawartych w upublicznianej korespondencji. W odpowiedzi na pytania dot. afery mailowej Centrum Informacyjne Rządu przekazało Gazeta.pl, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej". Amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem oceniła, że grupa hakerów odpowiedzialna za operację "Ghostwriter" jest powiązana z rządem Białorusi.