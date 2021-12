Będzie dymisja Mejzy? Kukiz rozmawiał z Kaczyńskim. "Prezes nie pozwoli na taki stan"

Paweł Kukiz gościł w środę na antenie Polskiego Radia 24, gdzie był pytany o sprawę Łukasza Mejzy. Wiceminister sportu i turystyki założył firmę oferującą metody leczenia o niepotwierdzonej skuteczności dla śmiertelnie chorych pacjentów, co ujawniła przed tygodniem Wirtualna Polska.

Lider Kukiz'15 przyznał, że rozmawiał o tej sprawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Stwierdził, że wbrew opinii mediów nie stawiał szefowi partii rządzącej żadnego ultimatum i że była to "normalna, ludzka rozmowa". Kukiz miał powiedzieć Kaczyńskiemu, że jeśli choć część z doniesień medialnych na temat działalności Mejzy się sprawdzi, to miałby wtedy "bardzo poważny dylemat natury moralnej". Wskazał, że sam przez 20 lat walczył o życie i zdrowie swojego dziecka. - Nie będę się zakładał, ale nie wydaje mi się, żeby pan prezes Kaczyński pozwolił na dalszy taki stan z panem Mejzą, jaki jest, i że ta dymisja wkrótce nastąpi - ocenił Kukiz.

Paweł Kukiz: To partia wybrała Mejzę, a nie ludzie

W podobnym tonie dla WP Paweł Kukiz wypowiedział się o szczegółach rozmowy z Kaczyńskim. - Prezes odpowiedział, że w tym tygodniu minister ma przedstawić pozwy i uzasadnić swoje działanie. Dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, również ze względu na długoletnią walkę o zdrowie dziecka. Jeśli te wyjaśnienia mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania - przekazał polityk. O stanowisko w sprawie Mejzy Kukiza zapytała także "Rzeczpospolita". "Z różnych posłów ten Sejm powinien był zostać oczyszczony. Posłów powinni wybierać obywatele, a nie partie polityczne. To partia wybrała Mejzę, a nie ludzie" - podkreślił szef Kukiz'15.

