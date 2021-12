Rafał Trzaskowski wystąpi przed Kongresem USA. Wiadomo, o czym będzie mówił

Rafał Trzaskowski został zaproszony na posiedzenie Podkomisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, Energetyki, Środowiska oraz Cybernetyki, które odbędzie się w czwartek 2 grudnia - dowiedział się przed kilkoma dniami Onet. Prezydent Warszawy weźmie udział w dyskusji dotyczącej stanu demokracji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W środę polityk zdradził, jakie kwestie poruszy podczas przemówienia.

Rafał Trzaskowski: Amerykańscy kongresmeni zaniepokojeni stanem demokracji w Polsce

Posiedzenie będzie miało charakter zdalny ze względu na sytuację epidemiczną. - Na to wysłuchanie zostali zaproszeni merowie miast, które podpisały Pakt Wolnych Miast. Wraz ze mną wystąpi tam mer Budapesztu, mer Bratysławy i mer Pragi. Będziemy mówili o sytuacji w naszych krajach, dlatego, że amerykańscy kongresmeni są bardzo zaniepokojeni stanem demokracji w Polsce i na Węgrzech, ale mają również pytania co do tego, co dzieje się na Słowacji i w Czechach - mówił w środę podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy tłumaczył, że kongresmeni są bardzo dobrze poinformowani na temat tego, co dzieje się w Polsce. - Powołują się na niezależne instytuty, niezależne organizacje, które przez cały czas badają stan demokracji w Polsce i są bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje w naszym kraju - mówił.

Prezydent Warszawy przekazał, że przed swoim wystąpieniem odbędzie szereg konsultacji. Jak poinformował w środę, spotkał się m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem, ambasadorami Markiem Prawdą i Ryszardem Schnepfem, przedstawicielkami Kampanii Przeciw Homofobii, przedstawicielami Wolnych Sądów i sędzią Wojciechem Hermelińskim, z którym rozmawiał na temat przebiegu ostatnich wyborów.

Rafał Trzaskowski o praworządności w Polsce: Coraz częściej naruszana

- Chcę, by mój głos był głosem wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni stanem demokracji w Polsce. Wszyscy moi rozmówcy - i ja też - jesteśmy przekonani, że Polska jest nadal państwem demokratycznym, przede wszystkim dzięki silnej opozycji i dzięki silnemu społeczeństwu obywatelskiemu, dzięki silnym samorządom. Natomiast niestety jest państwem, w którym coraz częściej naruszana jest praworządność. Notabene kongresmeni w swoim stanowisku zwracają na to uwagę. Jutro będę o tym mówił na wysłuchaniu przed Kongresem USA - zapowiedział.

Trzaskowski przed Kongresem USA. Opowie o stanie demokracji w Polsce

Prezydent Warszawy przekazał też, że w przyszłym tygodniu administracja prezydenta USA Joe Bidena zorganizuje olbrzymie zebranie szefów rządów oraz państw - szczyt o demokracji. Tam również burmistrzowie i prezydenci kilkunastu europejskich miast wypowiedzą się na temat demokracji na świecie.

- I to też pokazuje, że administracja amerykańska, Kongres USA, traktuje nas jako bardzo wiarygodnych partnerów i dobrze wie, że za sytuację w krajach, za poziom demokracji, nie odpowiadają tylko i wyłącznie rządy, ale również bardzo ważną rolę do odegrania mają samorządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe. O tym będę mówił jutro na wysłuchaniu, ale również w poniedziałek na tym evencie, który jest organizowany na marginesie szczytu o demokracji - podkreślał.