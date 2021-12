Nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS. Przemawiać ma Kaczyński. Media: Szykowana jest dymisja Mejzy

Zobacz wideo Czarzasty komentuje kontrowersje wokół wiceministra Mejzy

Jak ustaliła Wirtualna Polska, politycy z Prawa i Sprawiedliwości spodziewają się wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, w czasie którego odniesie się do sprawy Łukasza Mejzy. - Sprawa źle wpływa na morale w klubie, więc będzie to na pewno jeden z tematów - przekazało portalowi jedno ze źródeł. Nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS ma się odbyć w środę o godz. 19:00 w Sejmie.

REKLAMA

Doniesienia o posiedzeniu potwierdził w rozmowie z PAP Ryszard Terlecki. - Nadzwyczajne to ono tak bardzo nie jest. W trakcie posiedzenia Sejmu jest spotkanie klubu, w którym będzie uczestniczyć prezes Kaczyński - przekazał. Jak dodał, to będzie "rutynowe spotkanie podsumowujące ostatnie miesiące i plany na najbliższy czas".

W rozmowie z PAP Terlecki stwierdził, że "Mejza, to jest poboczna sprawa". - Czekamy na rozwój wydarzeń i zareagujemy - zaznaczył.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Kaczyński: Natychmiast proszę to zbadać

W środę Marek Suski w rozmowie z WP podkreślił, że w sprawie działalności firmy Mejzy, niedawno mianowanego wiceministrem sportu, Kaczyński "zareagował w sposób właściwy". Cytowany przez posła prezes PiS miał powiedzieć: - Natychmiast proszę to zbadać.

Suski dodał także, że jeżeli informacje w związku z działaniami Mejzy się potwierdzą, wówczas "reakcja będzie odpowiednia". - Jeżeli będzie duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tam były działania niezgodne z prawem, to będzie dymisja - stwierdził.

Z kolei inny polityk z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego powiedział WP, że "dymisja Łukasza Mejzy jest przesądzona". - Nikt nie chce się z nim pokazywać, posłowie omijają go szerokim łukiem - mówią rozmówcy portalu.

Kaczyński o sprawie Mejzy (wg Suskiego): Natychmiast proszę to zbadać

Kontrowersje wokół Łukasza Mejzy

W środę Wirtualna Polska podała, że Łukasz Mejza, jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu, miał działać w spółce, która miała oferować organizowanie terapii komórkami macierzystymi za granicą. Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Jak informuje WP, obejmowała ona m.in. koszt przelotu do Ameryki, a także samą terapię. Eksperci wskazują, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia.

W czwartek w rozmowie z portalem wpolityce.pl Mejza zaprzeczył tym doniesieniom. - Co do meritum: firma w rzeczywistości nigdy nie rozpoczęła działalności. Ani ja, ani spółka nie zarobiliśmy nawet złotówki. W związku z założeniem tej firmy poniosłem jedynie koszty, które ostatecznie potraktowałem jako własne straty. Po drugie, nigdy nie żerowałem na niczyim nieszczęściu - stwierdził.

Wiceminister sportu wydał także oświadczenie, w którym podkreślił, że "publikacja jest kolejnym nierzetelnym atakiem na jego wizerunek i dobre imię". Poinformował też, że "treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych".

Kukiz spotkał się z Kaczyńskim. Chce wyjaśnień ws. Łukasza Mejzy i stawia ultimatum