Są trzy rozporządzenia związane z ochroną granicy. Dwie godziny przed końcem stanu wyjątkowego

"Wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r." - czytamy w rozporządzeniu podpisanym przez Mariusza Kamińskiego. Dotyczy ono 183 miejscowości, które jeszcze do północy objęte są stanem wyjątkowym.

Dwa pozostałe rozporządzenia mówią o wprowadzeniu czasowego zakazu noszenia broni, a także zmianach w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej. Funkcjonariusze będą mogli używać ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających i granatów łzawiących.

"Od jutra zaczną obowiązywać trzy rozporządzenia związane z ochroną wschodniej granicy Polski Najważniejsze z nich dotyczy zakazu przebywania na obszarze, na którym dotychczas obowiązywał stan wyjątkowy. Przepisy wprowadzamy na trzy miesiące" - napisał na Twitterze szef MSWiA.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia bieżącego roku.

Nowelizacja ustawy o granicy

Przypomnijmy, że we wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Niecałe pięć godzin później dokument został podpisany przez prezydenta. Pośpiech rządzących spowodowany jest końcem stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią - wygasa on o północy. Zgodnie z konstytucją nie można go przedłużyć po raz kolejny.

Po błyskawicznie złożonym podpisie pod ustawą pojawiło się wiele komentarzy. "Podpisując nowelizację ustawy, prezydent Andrzej Duda wyraża swoją zgodę na śmierć na granicy kolejnych ludzi. Panie Prezydencie, co Pan i Panowie Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak chcecie ukryć? Boicie się patrzenia Wam na ręce?" - zapytała na Twitterze Janina Ochojska, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej.

Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Najważniejsze założenia projektu:

"na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie - na czas określony - zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania";

zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji,

w rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób - w szczególności dziennikarzy,

podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania,

funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

