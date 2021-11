Zobacz wideo "Dlaczego wśród uchodźców są głównie mężczyźni?" [Q&A Gazeta.pl]

We wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Niecałe pięć godzin później dokument został podpisany przez prezydenta. Pośpiech rządzących spowodowany jest końcem stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią - wygasa on o północy. Zgodnie z konstytucją nie można go przedłużyć po raz kolejny.

Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie granicy. W ekspresowym tempie

"Instytucjonalizacja permanentnego stanu wyjątkowego"

Po błyskawicznie złożonym podpisie pod ustawą pojawiło się wiele komentarzy. "Podpisując nowelizację ustawy prezydent Andrzej Duda wyraża swoją zgodę na śmierć na granicy kolejnych ludzi. Panie Prezydencie, co Pan i Panowie Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak chcecie ukryć? Boicie się patrzenia Wam na ręce?" - zapytała Janina Ochojska, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej.

"Fatalna decyzja, instytucjonalizacja permanentnego stanu wyjątkowego. Prezydent Andrzej Duda znów zawodzi jako strażnik konstytucji" - stwierdził publicysta Jakub Majmurek.

"Cztery godziny mijają od uchwalenia, a ustawa wciąż niepodpisana? Co jest?! Potem trzeba ją jeszcze opublikować, a potem wydać rozporządzenie, i to wszystko przed północą! Co ten Prezydent? 21 dni by chciał wykorzystać? Konstytucji się naczytał?!" - napisał z przekąsem dziennikarz Tomasz Skory. Chwilę później, po tym, jak podano informację, że ustawa została podpisana, dodał: "No! I żeby się to już nie powtórzyło!".

"Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Wszystko, co niekonstytucyjne, podpisuje bez zbędnej zwłoki" - stwierdził Przemysław Szubartowicz.

Inne zdanie na ten temat ma poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie granicy. Tak działa sprawne Państwo- dziś ustawę zaakceptował Sejm i tego samego dnia podpisał ją Prezydent. Dziękuję Panie Prezydencie! Polska granica nadal będzie w najwyższym stopniu zabezpieczona" - stwierdził Kazimierz Smoliński.

Nowelizacja ustawy o granicy. O co chodzi w projekcie?

