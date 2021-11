Media: Wspólnik Łukasza Mejzy na ławie oskarżonych. Według prokuratury przywłaszczył setki tysięcy zł

Jak podaje Onet, akt oskarżenia wobec Daniela S. został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze 31 grudnia ubiegłego roku. Z ustaleń śledczych wynika, że S. w listopadzie 2017 roku miał pożyczyć 420 tys. zł od Adriana W. i wpłacić do spółki deweloperskiej, której prezesem był S. Pieniądze jednak miały zostać przywłaszczone.

Akt oskarżenia ws. wspólnika Łukasza Mejzy

Z doniesień Onetu wynika, że gdy Adrian W. zwrócił się o zwrot, na jaw wyszło, że pieniędzy nie ma. Wówczas o pożyczce zaciągniętej przez S. dowiedzieć się mieli wspólnicy deweloperskiej firmy.

Daniel S. nie przyznaje się do winy. "Broni się, że donos na niego to efekt konfliktu z pozostałymi wspólnikami, a ci - według niego - o pożyczce doskonale wiedzieli wcześniej. Prokuratura jednak mu nie wierzy i stawia go przed sądem" - podaje Onet. S. grozi do 8 lat więzienia.

Po skierowaniu aktu oskarżenia prokuratura z Zielonej Góry wszczęła kolejne śledztwo dotyczące wyrządzenia tej samej spółce "znacznej szkody w wysokości 383 932,46 zł poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków związanych z prowadzeniem spraw spółki".

Oprócz zawiadomienia prokuratury, wspólnicy Daniela S. walczą w sądach gospodarczych. Komornik miał zająć wierzytelności na kwotę 80 i 15 tys. zł. Ta druga kwota została zajęta w spółce Vinci Sport, której współwłaścicielem jest Łukasz Mejza. Polityk cytowany przez Onet stwierdził, że nie zna "okoliczności ww. egzekucji komorniczej". "Egzekucja dotyczyła zobowiązań jednego ze wspólników" - stwierdził.

