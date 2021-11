Wątpliwości ws. szkoleń, które prowadziła spółka Mejzy. Jest zawiadomienie do prokuratury

Zarząd województwa lubuskiego skierował do prokuratury zawiadomienie po kontroli dotyczącej m.in. bonów na szkolenia. Przeprowadzała je m.in. spółka Łukasza Mejzy. Samorząd ma liczne wątpliwości co do przebiegu szkoleń.

