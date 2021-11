Kosma Złotowski kandydatem PiS na szefa Parlamentu Europejskiego

- Kandydatem polskiej delegacji w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na przewodniczącego Parlamentu Europejskiej jest Kosma Złotowski - przekazała europosłanka PiS i rzeczniczka polskiej delegacji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Beata Mazurek. - To nasza propozycja, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu grupy EKR w przyszłym tygodniu - dodała polityczka cytowana przez polsatnews.pl za PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo (Zbyt) długie wystąpienie Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. Próbowano mu przerwać. "Proszę nie przeszkadzać!"

Kandydaci na szefa PE. Kosma Złotowski zmierzy się z Ewą Kopacz?

Jeśli kandydatura zostanie zaakceptowana przez grupę, Złotowski będzie kandydatem na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Gdyby tak się stało, o fotel może walczyć z wymienianą przez Politico jako kandydatkę Europejskiej Partii Ludowej Ewą Kopacz.

Kadencja obecnego szefa Parlamentu Europejskiego zakończy się w styczniu 2022 roku. Stanowisko to pełni obecnie David Sassoli, włoski polityk z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Atak zimy w Europie. Śnieżyce w Hiszpanii, prawie metrowe zaspy w Anglii

Kosma Złotowski kandydatem na szefa PE. Kim jest polityk?

Kosma Złotowski urodził się 14 stycznia 1964 roku. W 1990 r. ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Nie osiadł jednak w stolicy, lecz wrócił do rodzinnej Bydgoszczy, gdzie pracował jako asystent na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Był też dziennikarzem nowo powstającej TVP Bydgoszcz.

W tym samym czasie rozpoczął działalność polityczną. Wstąpił do Porozumienia Centrum braci Kaczyńskich, jednak w 1991 roku nie udało mu się wejść do Sejmu. Trzy lata później został prezydentem Bydgoszczy. Stanowisko to sprawował przez rok. Następnie wrócił do dziennikarstwa, a w 1997 roku ponownie do polityki. Objął mandat posła w Akcji Wyborczej Solidarność, a po skończonej kadencji związał się z Prawem i Sprawiedliwością.

Antysemicki marsz w Kaliszu. Organizatorzy wyjdą wcześniej z aresztu

Do 2005 roku był bydgoskim radnym i bez powodzenia próbował dostać się do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku został wybrany do Senatu z okręgu bydgoskiego. W 2007 roku ponownie kandydował do senatu z listy PiS. Uzyskał wówczas niecałe 87 tys. głosów i nie zdobył mandatu. Do Parlamentu Europejskiego z powodzeniem kandydował z ramienia PiS w 2014 roku. W 2019 został wybrany na europosła po raz drugi.