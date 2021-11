W szwedzkiej gazecie nazwano Glińskiego "przedstawicielem autorytarnego reżimu". Interwencja ambasady

Szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" w październiku opublikował artykuł historyka Holokaustu z Uniwersytetu Ottawskiego Jana Grabowskiego i doktorantki w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, redaktorki portalu Jewish.pl Katarzyny Markusz. Tekst dotyczył wizyty wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego na Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście odbywającym się w Malmö.

REKLAMA

Autorzy tekstu stwierdzili, że "to ironiczne i smutne, że przedstawiciel nacjonalistycznego i autorytarnego reżimu, który tak metodycznie poświęca się wypaczaniu obrazu Holokaustu, uczestniczy w konferencji poświęconej zwalczaniu antysemityzmu".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak podaje Onet.pl na podstawie doniesień PAP, ambasadorka RP w Sztokholmie Joanna Hofman skierowała do redaktora naczelnego gazety polemikę rzecznika resortu kultury. Redakcja nie zgodziła się jednak na publikację stanowiska polskiego ministerstwa.

Ambasada zgłosiła więc sprawę do szwedzkiego Rzecznika ds. Mediów. Hofman w piśmie do rzecznika stwierdziła m.in., że "debata powinna w równym stopniu dać prawo zarówno autorowi szkalującego artykułu, jak i osobie atakowanej, do przedstawienia swojej wersji i stanowiska".

Zobacz wideo Czarzasty komentuje kontrowersje wokół wiceministra Mejzy

Piotr Gliński: Potępiamy akty przemocy wobec Żydów

W trakcie październikowego wystąpienia na Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu wicepremier Piotr Gliński przekonywał m.in., że "Polska pozostaje zaangażowana w zwalczanie wszelkich form antysemityzmu".

- Potępiamy wszelkie akty przemocy wobec członków społeczności żydowskich czy ataki na miejsca kultu. Jesteśmy dumni, że Polska pozostaje bezpiecznym domem dla naszych żydowskich rodaków - podkreślał minister kultury.

Tłumy chętnych na spektakl "Dziady". Uczniowie nie posłuchali Barbary Nowak

- Pod bezlitosną okupacją niemiecką Polakom udało się stworzyć największą armię podziemną oraz działające podziemne państwo i rząd. Jednym z jej priorytetów była pomoc i ratowanie Żydów. Polska podjęła nadzwyczajny wysiłek, aby poinformować świat o trwającej masowej eksterminacji Żydów i desperacko wzywała pomocy - dodał.