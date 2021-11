Duda zapytany w TVP o reformę sądownictwa: Uważałem, że tak daleko minister posunąć się nie może

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP skomentował kary nałożone na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE ws. kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

REKLAMA

- To jest wojna ideologiczna, która od dłuższego czasu jest toczona - ocenił prezydent. Zapewniał, że jest to także wojna, którą "wydała Polsce i polskim władzom pewna część establishmentu sędziowskiego, mająca ogromne wpływy w krajach UE".

Więcej najnowszych informacji o polityce przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydent podkreślał, że Izba Dyscyplinarna SN z założenia "miała egzekwować rzeczywistą odpowiedzialność dyscyplinarną środowiska sędziowskiego, która przez ostatnie dziesięciolecia pozostawiała bardzo wiele do życzenia i brak jej de facto był jednym z powodów tak fatalnej oceny środowiska sędziowskiego i wymiaru sprawiedliwości przez polskie społeczeństwo".

Zobacz wideo Zgorzelski o stosunku PiS do UE: Infantylne gadanie Smerfa Marudy

Przypomnijmy, że pod koniec października TSUE poinformował, że Polska ze względu na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do lipcowego postanowienia.

Duda o reformie sądownictwa: Są zasady, których łamać nie wolno

Andrzej Duda był także pytany o reformę sądownictwa, którą zawetował w 2017 roku. Ustawa o Sądzie Najwyższym i nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa budziła zastrzeżenia prezydenta w kwestii m.in. uprawnień, jakie nadawała Prokuratorowi Generalnemu.

- Uważam, że jeżeli prokurator generalny jest zarazem ministrem sprawiedliwości, to jest jedna osoba, to nie może być tak, że minister sprawiedliwości obsadza Sąd Najwyższy. A taka była propozycja de facto w tamtych ustawach, co do których zgłosiłem weto. To był jeden z głównych powodów weta - powiedział.

Izba Dyscyplinarna jednak nie zawiesiła sędzi. Akta trafiły do Manowskiej

W jego ocenie byłoby to postępowanie "wbrew demokratycznym zasadom i wbrew niezawisłości i niezależności sędziów i sądownictwa". - Uważałem, że tak daleko minister sprawiedliwości posunąć się nie może i taka zmiana jest nieuzasadniona i z tego względu była taka, a nie inna moja decyzja - kontynuował.

Zadeklarował, że jeśli podobna propozycja trafi do niego w przyszłości, to "będzie opowiadał się przeciwko". Zaznaczał, że nie ma jego zgody na sytuację, w której minister sprawiedliwości, prokurator generalny obsadza stanowiska. - Są zasady, których łamać nie wolno - dodał.

Zawieszona Izba Dyscyplinarna może zawiesić kolejną sędzię

Duda podkreślał, że reformy, które finalnie zostały wprowadzone "absolutnie mieściły się w ramach zasad demokratycznego państwa prawa".