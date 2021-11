Izba Dyscyplinarna jednak nie zawiesiła sędzi. Akta sprawy trafiły do Małgorzaty Manowskiej

Izba Dyscyplinarna w sprawie sędzi Agnieszki Niklas-Bibik miała zdecydować w poniedziałek o 14. Tak się jednak nie stało, bo, jak podaje Onet, akta trafiły do dyspozycji Małgorzaty Manowskiej, na jej żądanie. - Akta zostały przekazane I prezes SN z argumentacją wskazującą, że sprawa ta nie jest objęta postanowieniem TSUE. Pierwsza prezes analizuje przedstawioną jej argumentację - powiedział Onetowi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. - I prezes SN od dawna domagała się zwrotu spraw, które wpłynęły i zostały przekazane do Izby Dyscyplinarnej celem zarejestrowania i zwrotu. Dziś to znacznie wcześniejsze wezwanie zostało zrealizowane przez Izbę Dyscyplinarną - dodał.

Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik w październiku uchyliła wyrok innego sędziego nominowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a także skierowała pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Została zawieszona na miesiąc przez prezesa sądu. Po tym rzecznicy dyscyplinarni wystąpili do ID o bezterminowe zawieszenie sędzi.

TSUE o ID: Nie daje pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności

W lipcu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskazał, że w związku z tym spoczywa na nas obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Zawieszona Izba Dyscyplinarna może zawiesić kolejną sędzię

Trybunał uznał, że Izba Dyscyplinarna nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wskazał też, że proces powoływania sędziów zależy w dużej mierze od KRS, której wiarygodność - jak podkreśla - "może budzić uzasadnione wątpliwości".

W sierpniu Małgorzata Manowska częściowo zamroziła działanie ID. Jej zarządzenia wygasły 15 listopada, dzień później zawiesiła Izbę ponownie. Mimo decyzji I prezes ID działała, a jej członkowie zawieszali sędziów. Tak się stało m.in. w przypadku sędziego Piotra Gąciarka.

Manowska o karze nałożonej przez TSUE: Pobiliśmy własny rekord