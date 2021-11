"Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków" - napisał na Twitterze Donald Tusk. "Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił. Sami zgadnijcie" - dodał.

Donald Tusk o Kaczyńskim: Okazał się tchórzem, zdezerterował

Donald Tusk wspomniał o Kaczyńskim także w swoim przemówieniu z okazji sześciolecia istnienia Komitetu Obrony Demokracji. Uroczystość odbyła się w sobotę.

- W czasie pandemii, narastającego lęku, drożyzny mamy władzę, która właściwie skupiona jest w ręku jednego człowieka. Wierzcie mi, to nie moja obsesja, to wielki problem ustrojowy, to wielki problem wszystkich Polaków, że mamy władzę skupioną w rękach jednego człowieka, który nie pierwszy raz, ale dzisiaj jest to szczególnie dotkliwe dla wszystkich, okazuje się tchórzem, zdezerterował - mówił. - Kaczyński nie podejmuje decyzji lub podejmuje je z dramatycznym w skutkach opóźnieniem nie dlatego, że złośliwi powiedzieli, że nosi zegarek do góry nogami. Oni nie podejmują decyzji, bo zajmują się czymś zupełnie innym. Tchórzą wtedy, kiedy trzeba naprawdę stanąć do walki ze złem i poważnym niebezpieczeństwem, takim jak pandemia - podkreślał.

W niedzielę z kolei szef PO w Gdańsku uczestniczył w debacie o miejscu Polski w Europie. W swoim wystąpieniu krytykował rządzących za ich działania wobec epidemii.

- Jedyne czego się boję, jeśli chodzi o polityczny wymiar dramatu pandemii, to braku jakiejkolwiek decyzji. To, co dziś jest najgroźniejsze, to to, że mamy rząd i władzę, nad którą de facto widać ten mroczny cień (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego, schowanego, który nie podejmuje żadnej decyzji. Oni wszyscy boją się podjąć jakąkolwiek decyzję - mówił polityk. Zdaniem lidera PO, jeśli rządzący "nie zaczną podejmować walki z pandemią, to przez ich ucieczkę od odpowiedzialności i decyzji umrze zupełnie niepotrzebnie kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy ludzi więcej". - To jest coś nie do zaakceptowania - podkreślił.

Tusk o braku działań rządu. "Niedopuszczalne narażanie życia tysięcy Polaków"