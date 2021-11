Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem poseł PSL Dariusz Klimczak

Dariusz Klimczak jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, należy do partii od 2002 r. Obecna kadencja Sejmu jest jego pierwszą. Wcześniej, od 2009 do 2018 r. był członkiem zarządu województwa łódzkiego, a od 2014 r. wicemarszałkiem województwa.

REKLAMA

Jednym z tematów Porannej rozmowy Gazeta.pl będzie m.in. sytuacja pandemiczna. Polskie Stronnictwo Ludowe postuluje m.in. wprowadzenie dodatku 600 zł dla osób zaszczepionych, dodatku covidowego dla personelu niemedycznego, a także finansowanie leczenia w prywatnej służbie zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w poniedziałek w Polsat News, że minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 zakażonych.

Wiceminister przekazał też, że od niedzieli o 454 osoby wzrosła liczba hospitalizowanych w związku z COVID-19 - dobę wcześniej było to 20067 osób. Waldemar Kraska dodał, że ponad 1800 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu stwierdził w weekend w Polskim Radiu 24, że szczytu czwartej fali zakażeń koronawirusem można się spodziewać w tym tygodniu. Według Piotra Rzymskiego przebieg czwartej fali jest łagodniejszy niż tej sprzed roku.

Rok temu w okresie od września do końca listopada liczba hospitalizacji była o 20 procent wyższa. - To może nie jest spektakularna różnica, ale zgonów jest już o połowę mniej i to jest bardzo istotna różnica - wyjaśnił Piotr Rzymski.

Ekspert podkreślił również, że mniej hospitalizacji i zgonów to efekt szczepień. Zaapelował o korzystanie ze szczepionek, które są skuteczną formą zahamowania rozwoju wirusa SARS-COV-2, szczególnie wobec pojawiających się nowych wariantów tego patogenu. Od początku pandemii w Polsce liczba zakażonych wirusem przekroczyła 3,5 miliona. Zmarło ponad 83 tysiące osób.

Łukasz Mejza. Publikacje o wiceministrze

W trakcie programu poruszony zostanie również temat m.in. ostatnich doniesień medialnych na temat wiceministra sportu Łukasza Mejzy, który startował do Sejmu z listy PSL. Portal Wp.pl podał w środę, że wiceminister sportu Łukasz Mejza jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu, działał w spółce, która miała oferować chorym organizację za granicą terapii komórkami macierzystymi. Eksperci wskazują, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia.

Mejza w oświadczeniu przesłanym portalowi Gazeta.pl w środę po południu za pośrednictwem swojego pełnomocnika przekonywał, że ani on, ani jego spółka "nie zarobili na działalności opisanej w artykule".

"Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy. W związku z tym nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty" - zaznaczył wiceminister.

W Porannej rozmowie Gazeta.pl zostanie również omówiona ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego ws. kryzysu na granicy, projekt ustawy "Stop aborcji", a także kwestia wyborów władz PSL. Na 4 grudnia zaplanowany jest partyjny kongres.