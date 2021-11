Ewakuowany z Indii bratanek Tchórzewskiego znalazł się w Irlandii. Jest I sekretarzem w ambasadzie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w kwietniu o przylocie do Polski "specjalnego samolotu, na pokładzie którego ewakuowano ciężko chorego na COVID-19 polskiego dyplomatę z Indii". Wraz z chorym do kraju przetransportowano jego żonę oraz czwórkę dzieci. Rodzina trafiła do jednego ze szpitali zakaźnych.

- Sytuacja w Indiach jest dramatyczna, nie ma tlenu, nie ma miejsc w szpitalach. Dyplomaci również nie mogą liczyć na pomoc. Niezbędna była więc ewakuacja Polaka do kraju - tłumaczył wówczas dyrektor RCB płk Konrad Korpowski.

W ewakuację dyplomaty i jego rodziny zaangażowani byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz PLL LOT.

MSZ potwierdza: dyplomata ewakuowany z Indii to bratanek Tchórzewskiego

Tygodnik "Przegląd" podał w maju nieoficjalnie, że ewakuowaną osobą był Klaudiusz Tchórzewski, bratanek posła PiS, byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych początkowo nie chciało potwierdzić tej informacji. W majowym oświadczeniu przesłanym Gazeta.pl resort w ogóle nie odniósł się do pytań o imię i nazwisko ewakuowanego dyplomaty.

Ostatecznie w czerwcu wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk przyznał w odpowiedzi na interpelację posła PO Michała Jarosa, że był to Klaudiusz Tchórzewski.

Klaudiusz Tchórzewski I sekretarzem w Dublinie

Klaudiusz Tchórzewski od czerwca 2019 roku był drugim sekretarzem ds. polityczno-ekonomicznych w Ambasadzie RP w Nowym Delhi. Z nieoficjalnych medialnych doniesień wynikało, że po powrocie do Polski i rekonwalescencji miał trafić do nowej placówki, tym razem w Dublinie.

"O planowanych powołaniach Ministerstwo Spraw Zagranicznych najpierw informuje zainteresowanego członka służby zagranicznej. Jeśli przyjmie wyznaczenie na stanowisko, dopiero wtedy ta informacja jest podawana do publicznej wiadomości" - tak na pytanie o zawodową przyszłość Tchórzewskiego odpowiedział w czerwcu Wawrzyk.

Okazuje się, że latem Klaudiusz Tchórzewski rzeczywiście rozpoczął pracę w ambasadzie RP w Irlandii. Pełni tam funkcję I Sekretarza zajmującego się sprawami polityczno-ekonomicznymi.

I choć nazwisko dyplomaty rzeczywiście pojawiło się w spisie pracowników placówki, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w zakładce "Aktualności" na stronie internetowej ambasady nie poinformowano o zatrudnieniu nowego I sekretarza.