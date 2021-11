Tusk o Kaczyńskim: To nie jest moja obsesja. Okazał się tchórzem, zdezerterował

- Wierzcie mi, to nie moja obsesja, to wielki problem ustrojowy, to wielki problem wszystkich Polaków, że mamy władzę skupioną w rękach jednego człowieka, który nie pierwszy raz, ale dzisiaj jest to szczególnie dotkliwe dla wszystkich, okazuje się tchórzem, zdezerterował - mówił na konwencji z okazji sześciolecia Komitetu Obrony Demokracji Donald Tusk.

