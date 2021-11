Jacek Sasin był w sobotę 27 listopada gościem w RMF FM. Wicepremier i minister aktywów państwowych potwierdził w rozmowie, że część z wiadomości, które mają pochodzić ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka, są prawdziwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto jest winny wysokim cenom gazu? Sasin wskazuje, że to Tusk

Afera mailowa. Jacek Sasin potwierdził autentyczność jednego z maili. "Jak ostro to ostro!"

- Potwierdzam, że ujawniony e-mail od premiera do mnie jest prawdziwy. Spotkanie z ambasadorem Niemiec się odbyło. Pozostaliśmy przy swoich zdaniach - przyznał Jacek Sasin.

Wicepremier potwierdził więc autentyczność opublikowanych przez hakerów e-maili ze skrzynki Michała Dworczyka. Konkretnie chodzi o wiadomości, które dotyczą publikacji w "Fakcie". Wówczas to w dzienniku pojawił się opis układów w Łodzi i Radomiu, stworzonych wokół polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Sasin o dymisji Mejzy: W żadnym wypadku nie ma takiej decyzji

Na prośbę Mateusza Morawieckiego, ministrowie Jacek Sasin i Marek Suski mieli wezwać ambasadora Niemiec "na dywanik". W mailu z 1 października 2018 roku premier napisał:

Jutro FAKT atakuje dokładnie jak Platforma. Prosba aby Jacek i Marek wezwali ambasadora Niemiec tym razem (Michal zrobil to 2 mce temu) - na dywanik - i powiedzieli że widzimy że niemiecka gazeta idzie już nie nawet ‘ręka w rękę’ z PO/PSL ale że ona jest w butach Opozycji i ona jest opozycją. Porownajcie to do sytuacji gdyby polscy hipotetyczni właściciele zrobili coś takiego w niemczech .... Powiedzcie, że to wywoła miedzynarodowy skandal. ... jak tak dalej. Ostro pls

- brzmi wiadomość premiera (zachowana pisownia oryginalna). W odpowiedzi Jacek Sasin napisał: "Oczywiście, porozumię się z Markiem i działamy. Jak ostro to ostro!".

Więcej informacji o polityce na stronie głównej Gazeta.pl.

Afera mailowa. "Kilka pomysłów, które pomogłyby wygrać wybory"

Afera z 2018 roku. "Fakt" opisał układ łódzki i radomski wokół polityków PiS

Przypominamy, 2 października 2018 roku w dzienniku "Fakt" pojawił się artykuł dotyczący sieci rodzinnych powiązań wokół posła PiS Marka Matuszewskiego. "W Łódzkiem stworzył pajęczynę powiązań rodzinnych. Żona posła to Jolanta Matuszewska (49 l.). Jest wspólniczką w biznesie samochodowym. Firma Ignac-Pol ma w Zgierzu dwie stacje benzynowe, a od niedawna także myjnię samochodową. Wybudowała ją niemal w środku... miejskiego parku. Protestowała opozycja, a władze Zgierza tłumaczyły, że teren jest przeznaczony pod usługi i nie mają na to wpływu. A Zgierzem rządzili wówczas protegowani... Matuszewskiego" - pisał trzy lata temu "Fakt".

Matuszewski miał zadbać także o swoje dzieci - w jednym z okręgów listę do rady miasta otwierał jego syn Piotr. Córka Karolina natomiast dostała drugie miejsce na liście do rady powiatu oraz posadę w PGNiG w Łodzi.

Co do Radomia, to "Fakt" przypomniał informacje ws. układu radomskiego, który został ujawniony po tym, jak zmieniono plan przebiegu drogi ekspresowej S-12 w okolicach Radomia. Wiele działek na terenie nowej drogi miały należeć do wiceszefa radomskich struktur PiS Dariusza Wójcika oraz do siostra posła PiS Andrzeja Kosztowniaka.