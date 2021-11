Dorota Kania miała prosić Brudzińskiego o wsparcie. Wysłała kosztorys "letniej akcji TV Republika"

"W nawiązaniu do naszej rozmowy przesyłam pismo ws. akcji letniej Telewizji Republika plus kosztorys pokazujący rzeczywiste koszty akcji" - czytamy w mailu, który Dorota Kania miała wysłać do Joachima Brudzińskiego, wówczas marszałka Sejmu.

Dorota Kania i domniemane maile do Brudzińskiego

Do maila dołączono pismo, którego autorką ma być Dorota Kania, z prośbą o "pomoc w organizacji akcji 'Republika na wakacjach'". Celem akcji, jak czytamy, jest "dotarcie do dużej ilości osób i przekazywanie za pośrednictwem naszej telewizji, online oraz Internetu zarówno dużej, jak i lokalnej polityki". "Chcemy pokazać, jak w praktyce wyglądają m.in. efekty 500+, mieszkanie+, odbudowa stoczni, zmiany w armii; chcemy mówić o patriotyzmie i ważnych dla Polaków wartościach. Chcemy odwiedzić Stocznię Szczecińską i Gdańską, Puszczę Białowieską oraz inne parki narodowe, Dolny Śląsk i Małopolskę; chcemy być także tam, gdzie nas Państwo zaprosicie. Planujemy rozpocząć 15 lipca i być obecnym na rocznicy bitwy pod Grunwaldem, a zakończenie jest planowane 1 września na Westerplatte" - napisano w piśmie.

W mailu zamieszczono też szczegółowy kosztorys. Łącznie wyprodukowanie 20 odcinków serii miałoby kosztować 971 tys. zł. Koszt jednego to 46 tys. 576 zł. Za zrealizowanie wszystkich odcinków w ciągu 50 dni prowadzący program miałby zarobić 33 tys. zł. Koszt należy podwoić, bo prowadzących, jak wynika z tabelek, miało być dwóch. 72 tys. 528 zł mieliby z kolei zarobić trzej operatorzy.

W rubryce "technika" wpisano m.in. zakup plecaka do transmisji (100 tys. zł), wynajem wozu realizacyjnego (30 tys. zł) czy "rewitalizację sprzętu TV Republika" (10 tys. zł).

Akcja "Republika na Wakacjach" ruszyła 1 sierpnia 2017 roku. "Już pierwszego sierpnia zespół Telewizji Republika rusza w wakacyjną trasę po Polsce. Zaczynamy od Muzeum Powstania Warszawskiego – w tym najważniejszym dla Polaków dniu będziemy relacjonować obchody wybuchu Powstania. Do pierwszego września odwiedzimy między innymi Piotrków Trybunalski, Kalisz, Wrocław, Szczecin, Puszczę Białowieską. Będziemy tam, gdzie jest dobra zmiana i tam, gdzie Polacy na nią jeszcze czekają" - informowała stacja w materiale promocyjnym, który dostępny jest na stronie TV Republika.

Afera mailowa - jakie jest stanowisko rządu? "Atak cybernetyczny"

Na początku czerwca Michał Dworczyk poinformował, że służby specjalne wyjaśniają sprawę włamania na skrzynkę mailową jego, jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu w sieci pojawiają się materiały, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynek mailowych szefa Kancelarii Premiera i innych polityków.

KPRM nie komentuje prawdziwości wiadomości, ale też nie dementuje poszczególnych informacji w nich zawartych. W odpowiedzi na pytania dot. afery mailowej Centrum Informacyjne Rządu przekazało Gazeta.pl, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej". Kilka dni temu amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem oceniła, że grupa hakerów odpowiedzialna za operację "Ghostwriter" jest powiązana z rządem Białorusi.

