Zaufanie do polityków wg. CBOS. Najwyżej Duda i Hołownia. Polacy nie ufają Kaczyńskiemu i Tuskowi

W najnowszym rankingu CBOS 47 proc. zadeklarowało, że ufa Andrzejowi Dudzie. 5 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć". Dla 10 proc. respondentów prezydent jest postacią obojętną. 38 proc. mu nie ufa. 40-procentowym zaufaniem Polaków może pochwalić się według badania Mateusz Morawiecki. 9 proc. ma do szefa rządu obojętny stosunek, a 46 proc. mu nie ufa. 4 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 1 proc. zadeklarował nieznajomość premiera.

Ranking zaufania. Wysokie noty Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni

39 proc. respondentów ufa Szymonowi Hołowni. 17 proc. to grupa obojętna wobec lidera Polski 2050. 31 proc. mu nie ufa. 7 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 6 proc. nie zna Hołowni. Z kolei wyniki Rafała Trzaskowskiego to: 36 proc. (zaufanie), 14 proc. (obojętność), 40 proc. (brak zaufania), 6 proc. (trudno powiedzieć) i 4 proc. (nieznajomość).

Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem na poziomie 33 proc. Dla 20 proc. szef PSL jest obojętny, 26 proc. mu nie ufa. 7 proc. zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć", a 14 proc. nie zna tego polityka.

56 proc. nie ufa Kaczyńskiemu, 54 proc. - Tuskowi

Najwięcej badanych nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu (56 proc.). Zaufanie do prezesa PiS ma 29 proc., dla 9 proc. jest postacią obojętną. 5 proc. odpowiedziało: "trudno powiedzieć", a 1 proc. stwierdził, że nie wie kto to. Drugi pod względem braku zaufania jest Donald Tusk (54 proc.). Szefowi PO ufa tylko 27 proc. 13 proc. ma do niego obojętny stosunek, 13 proc. - obojętny. 5 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 1 proc. zadeklarowało nieznajomość byłego premiera.

Również Zbigniew Ziobro nie budzi zaufania Polaków. Nie ufa mu aż 49 proc. przy 28 proc. zaufania. 13 proc. ma do Ziobry stosunek obojętny. 7 proc. zaznaczyło "trudno powiedzieć", a 3 proc. "nieznajomość".

Badanie przeprowadzono w dniach 4-14 listopada na próbie 1100 osób. Szczegółowe dane na temat wyników sondażu CBOS zamieścił na Twitterze.

