Prokuratorka od śledztwa ws. wyborów kopertowych inwigilowana Pegasusem? "Pokazano mi dowody"

O sprawie prok. Ewa Wrzosek poinformowała w środę na Twitterze. "Właśnie otrzymałam alert Apple Support o możliwym cyberataku na mój telefon ze strony służb państwowych. Ze wskazaniem, że mogę być celem ataku ze względu na to, co robię lub kim jestem. Ostrzeżenie potraktuję poważnie, bo poprzedziły je inne incydenty" - napisała. Prokuratorka skierowała we wpisie pytanie do Zbigniewa Ziobry. "Czy to przypadek?" - napisała.

W komunikacie, który zamieściła Wrzosek, firma Apple informuje, że jej Iphone'a na cel wzięli hakerzy "sponsorowani przez państwo". "Atakujący prawdopodobnie namierzyli cię przez to, kim jesteś lub co robisz" - czytamy w alercie.

Ewa Wrzosek: Apple przekazał mi dowody, że mój telefon był poddany działaniu Pegasusa

- Koncern Apple przekazał mi dowody, że mój telefon był poddany działaniu Pegasusa. Jako prokurator, funkcjonariusz państwa, mam oczywiście świadomość, że takimi narzędziami organy powinny dysponować i używać, by zwalczać najpoważniejszą przestępczość. Ale brak zgody na niszczenie praworządności w Polsce nie jest żadnym przestępstwie - powiedziała tvn24.pl Wrzosek.

Ewa Wrzosek jako prokuratorka zasłynęła m.in. wszczęciem śledztwa ws. wyborów kopertowych. Prokuratorka chciała sprawdzić, czy podczas głosowania nie zajdzie ryzyko narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Po zaledwie trzech godzinach śledztwo zostało umorzone przez zastępczynię prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów Edytę Dudzińską. Dzień później Prokuratura Krajowa poinformowała, że wobec Wrzosek zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Wrzocek należy do Stowarzyszenia Lex Super Omnia, które jest krytyczne wobec działań prokuratora generalnego.

Pegasus to system służący do inwigilacji izraelskiej produkcji. W 2018 roku tvn24.pl informował, że tę technologię nabyły polskie służby - konkretnie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

