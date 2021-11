W czwartek spotkanie sztabu kryzysowego. Duda będzie rozmawiał z szefem NATO, Morawiecki z Merkel

Spotkanie sztabu kryzysowego, które zaplanowano na godzinę 9, odbędzie się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wezmą w nim udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także m.in. minister MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Politycy będą dyskutować na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Podobne spotkanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Duda spotka się z szefem NATO

Bezpieczeństwo w regionie będzie także tematem rozmowy Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Prezydent Polski ma się spotkać z norweskim politykiem o godzinie 13.30 w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Około godziny 14:15 ma się odbyć spotkanie Dudy i Stoltenberga z przedstawicielami mediów - dowiadujemy się z mediów społecznościowych Kancelarii Prezydenta.

Na czwartek 25 listopada zaplanowana została również wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech. Polityk spotka się m.in. z Angelą Merkel - ich wspólna konferencja prasowa ma się odbyć o 14:15. Szef Rady Ministrów będzie rozmawiał także z federalnym ministrem finansów Olafem Scholzem.

Apel Grupy Granica

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

"Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".