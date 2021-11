Witek po spotkaniu w Sejmie: "nie było propagandowe". Opozycja: ustawa widmo, Niedzielski nie przyszedł

W zeszłym tygodniu grupa posłów PiS zapowiedziała złożenie projektu ustawy, który umożliwi pracodawcom weryfikację szczepień pracownika. W środę po godzinie 12 marszałkini Sejmu spotkała się z przedstawicielami opozycji, by wypracować wspólne stanowisko ws. pandemii koronawirusa.

Hołownia: To było coś w rodzaju słuchowiska

Politycy opozycji nie kryją rozczarowania, że podczas spotkania zabrakło zapowiadanego projektu ustawy. - Jedyne ustalenie, jakie zapadło, to to, że minister zdrowia odniesie się do konkretnych propozycji - poinformował po spotkaniu szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłoszony przez grupę PiS projekt o weryfikacji szczepień nazwał "ustawą widmo".

- Wzięliśmy udział w czymś w rodzaju słuchowiska. Każdy wygłosił swoją kwestię. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska notował propozycje opozycji, po czym wraz z przedstawicielami PiS przekonywał pozostałych, jak rząd radzi sobie z pandemią - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Krzysztof Gawkowski reprezentujący na spotkaniu Lewicę napisał w mediach społecznościowych, że "ewidentnym minusem" był brak obecności ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W czasie konferencji prasowej Elżbieta Witek odpowiedziała na zarzuty opozycji. - To spotkanie miało służyć znalezieniu punktów wspólnych. Nie mówiłam, że przyniosę konkretny projekt ustawy - tłumaczyła marszałek Sejmu.

Witek: Widzę szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska

- Widzę szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska. Nie mówiłam, że przyniosę konkretny projekt - przekazała Witek. Jak dodała, że "spotkanie z posłami nie miało charakteru propagandowego" i nie było reakcją na słabnące sondaże.

Marszałkini Sejmu poinformowała też, że na zakończenie padła propozycja spotkania roboczego przedstawicieli resortu zdrowia z przedstawicielami poszczególnych klubów i kół parlamentarnych, którzy przedstawią swoje propozycje.

Jackowski mówi o zakulisowych rozmowach ministra Niedzielskiego z opozycją

Do projektu ustawy ws. weryfikacji szczepień przez pracodawcę odniósł się w Porannej Rozmowie Gazeta.pl Jan Maria Jackowski. Senator stwierdził, że propozycja ta nie jest "lekiem na całe zło". - Stąd jest duża refleksja nad tym projektem - dodał.

Weryfikacja szczepień. Niedzielski miał prowadzić konsultacje z opozycją

Polityk podkreślił, że "w sensie politycznym" w Zjednoczonej Prawicy trwa spór dot. tej ustawy. - Natomiast w sensie refleksji, jak się wzbijemy ponad politykę i zaczniemy się merytorycznie zastanawiać nad metodami walki z pandemią, to widzimy, że mamy zjawisko, które jest znacznie bardziej bezwzględne, podstępne, groźne niż się wydaje tym, którzy dają proste recepty - stwierdził.

- Ale tak, jest spór w obozie Zjednoczonej Prawicy co do tej ustawy. Ten spór występował też w rządzie, bo przecież rząd jeszcze w lipcu ustami jednego z ministrów zapowiadał pracę nad taką ustawą, a mamy teraz końcówkę listopada - powiedział Jackowski.

- Mało tego, minister Niedzielski zapowiadał tę ustawę, nawet stwierdził trzy czy cztery tygodnie temu, że jeżeli nie będzie zgody w Zjednoczonej Prawicy, to on prowadzi konsultacje z opozycją i tak ta ustawa przejdzie, czym wywołał burzę polityczną wewnątrz PiS-u, bo nie było rozmów z tymi posłami, którzy mają wątpliwości dot. tej ustawy. Natomiast zakulisowe jakoby rozmowy ministra Niedzielskiego z opozycją, notabene opozycja się odcięła, że takie rozmowy były prowadzone - powiedział Jackowski.