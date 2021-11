Wp.pl: Spółka Mejzy oferowała terapię komórkami macierzystymi. Eksperci o "braku dowodów naukowych"

- Jeżeli to wszystko jest oparte na faktach, to bardzo źle i niedobrze - skomentował publikację Wp.pl senator PiS, były marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu chirurg. Jak dodał w programie "Tłit" w Wp.pl, sprawa "na pewno zostanie wyjaśniona". Sprawę komentują też w mediach społecznościowych politycy opozycji.

Wiceminister sportu Łukasz Mejza w założonej przez siebie w lipcu ub.r. spółce Vinci NeoClinic (obecnie funkcjonującej pod nazwą Mejza Business Group) miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi" - ustalił portal Wp.pl. Terapia miała się odbywać w jednym z ośrodków w Meksyku.

Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Jak informuje Wp.pl, obejmowała ona m.in. koszt przelotu do Ameryki, a także samą terapię.

- Żadna szanująca się klinika i żaden odpowiedzialny lekarz nie będzie przekonywał, że terapią komórkami macierzystymi jest w stanie dziś skutecznie wyleczyć szereg różnych chorób, od problemów neurologicznych, przez uszkodzenia rdzenia kręgowego po nowotwory. Nie ma na to dowodów naukowych - podkreślił w rozmowie z Wp.pl prof. Józef Dulak, ekspert Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podobnego zdania są też inni eksperci zapytani przez dziennikarzy Wp.pl. Przed leczeniem "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi" w Meksyku ostrzegał także m.in. portal Siepomaga.pl.

Łukasz Mejza. Wp.pl o spółce wiceministra sportu

Współpracownicy Mejzy działali w Zielonej Górze. Jak podaje Wp.pl, za pośrednictwem internetu szukali rodzin chorych dzieci i nawiązywali z nimi kontakt. Asystenci społeczni obecnego wiceministra zarejestrowali dodatkowo w okresie od stycznia do marca 2020 r. ok. 20 stowarzyszeń, które miały zajmować się prowadzeniem zbiórek na terapie za granicą.

Z rodzinami chorych osób miał bezpośrednio kontaktować się także Łukasz Mejza.

"Dziś po medycznej firmie Łukasza Mejzy nie ma już śladu. A przynajmniej ktoś zrobił wiele, żeby takiego nie było. Usunięta została strona internetowa. Ktoś, kto to zrobił, zadbał też o to, żeby w sieci nie pozostała żadna jej kopia. Wyczyszczone są media społecznościowe, a komentarze na blogach zostały usunięte" - opisuje Wp.pl. Współpracownicy Mejzy mieli zakończyć poszukiwania chorych w lutym. Twierdzą w rozmowie z portalem, że za kilka miesięcy pracy w spółce Mejzy nie otrzymali wynagrodzenia.

Wiceminister nie odpowiedział na pytania przesłane przez Wp.pl.

Portal Gazeta.pl w środę rano skierował prośbę o komentarz do Łukasza Mejzy na jego dwa adresy e-mailowe. Zapytanie skierowaliśmy także do kancelarii prawnej reprezentującej wiceministra. Czekamy na odpowiedź. Kiedy nadejdzie, opublikujemy ją w tym tekście.

To kolejne doniesienia na temat działalności polityka. Przed kilkoma dniami portal Wp.pl opublikował tekst zatytułowany "Długi, wspólnicy zarzucający oszustwo, handel maseczkami i powoływanie się na wpływy. Oto tajemnice ministra Łukasza Mejzy". Wiceminister w wydanym w poniedziałek oświadczeniu stwierdził, że ów tekst "zawiera szereg kłamstw, insynuacji i błędów faktograficznych". Zapowiedział kroki prawne.

Łukasz Mejza startował do Sejmu z list PSL. Poselski mandat objął w marcu 2021 r. po śmierci Jolanty Fedak. W październiku został wiceprezesem Partii Republikańskiej, niedługo potem został wiceministrem sportu.