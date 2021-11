Morawiecki kontynuuje "ofensywę dyplomatyczną". W czwartek Merkel, w piątek Johnson

W środę premier Mateusz Morawiecki odwiedza Paryż i Lublanę. Przed południem szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, następnie będzie rozmawiał z premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą. Obecnie prezydencję w Radzie UE obejmuje Słowenia, za kilka tygodni przejmie ją Francja.

- Chcemy zaprezentować pewien program spójnych działań, które przez prezydencję słoweńską i później prezydencję francuską będą mogły być kontynuowane - mówił w środę premier Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Macronem. Z mediami spotkał się sam, bez udziału francuskiego przywódcy.

Jak przekazał Morawiecki, rozmowa z Macronem dotyczyła m.in. "obaw" w związku z obecnymi działaniami i zjawiskami.

- Parę razy pan prezydent podkreślił, że mamy bardzo podobne patrzenie na te ryzyka i zjawiska, które wokół nas się dzieją. To z jednej strony sytuacja na naszej wschodniej granicy z Białorusią, która jest jednocześnie wschodnią granicą NATO i UE. Broniąc jej, bronimy jednocześnie UE. (...) To także gromadzenie się jednostek wojskowych rosyjskich wobec Ukrainy, to także szantaż gazowy, który prowadzi do podniesienia cen gazu w całej Europie - wyliczał Mateusz Morawiecki.

Morawiecki chciał wystąpić w PE, ale nie dano mu na to zgody

- Rozmawialiśmy również o szczególnej broni rosyjskiej, jaką jest niestety propaganda, szerzenie fake newsów, ataki hakerskie, cyberprzestępczość i wszystko to, co wiąże się z próbą dezintegracji, siania dezinformacji w Unii Europejskiej - dodał szef polskiego rządu.

- Widzę solidarne podejście podczas rozmów, które są kontynuacją naszej ofensywy dyplomatycznej, można tak powiedzieć, sprzed kilku tygodni - mówił premier.

Mateusz Morawiecki w Niemczech i Wielkiej Brytanii

W czwartek Mateusz Morawiecki ma spotkać się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Ma poruszyć kwestię energetyki, w tym Nord Stream 2. - Dziś widać bardzo wyraźnie, że manipulacje cenowe na rynku gazu, za który odpowiedzialny jest Gazprom, główny instrument w ręku prezydenta Putina, doprowadziły do kilkukrotnego wzrostu cen gazu - komentował szef rządu na briefingu w Paryżu.

- Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, dzisiaj to już blisko 70 euro za tonę, także prowadzi do ogromnego wzrostu cen na rynkach energii - dodał.

Morawiecki i Orban na wspólnej konferencji. "Błędna polityka Brukseli"

W piątek Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

W weekend premier był w państwach bałtyckich, a we wtorek w Budapeszcie spotkał się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Odwiedził również Chorwację.