- Od kilku dni Jarosław Gowin w związku z rekomendacjami lekarzy przebywa w szpitalu - przekazała na środowym przedpołudniowym briefingu prasowym Magdalena Sroka. Porozumienie przekazało później w mediach społecznościowych, że Gowin "przechodzi badania".

Wiceprezeska Porozumienia przypomniała, że były wicepremier wiosną "ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem" i przez niemal trzy tygodnie był leczony w szpitalu MSWiA w Warszawie. Nie wyjaśniła jednak, czy obecna hospitalizacja ma bezpośredni związek z poprzednimi problemami zdrowotnymi polityka.

Jarosław Gowin w szpitalu

- Rodzina i przyjaciele proszę o zachowanie prywatności. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, by przekazywać informacje o stanie zdrowia, ale z pewnością już wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym i codziennym kontakcie - podkreśliła Magdalena Sroka.

Informację o pobycie Jarosława Gowina w szpitalu jako pierwszy podał w środę "Newsweek". Polityk nie brał udziału w ostatnim, listopadowym posiedzeniu Sejmu, od 13 listopada nie był aktywny na Twitterze, a od 15 listopada - na Facebooku.

Jarosław Gowin w grudniu skończy 60 lat.