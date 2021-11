Senator PiS Jan Maria Jackowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W zeszłym tygodniu grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała złożenie projektu ustawy, który miałby umożliwiać pracodawcy sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. - Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami - mówił poseł Czesław Hoc.

Do tego projektu w Porannej Rozmowie Gazeta.pl odniósł się Jan Maria Jackowski. - Proszę sobie wyobrazić sklep, który zatrudnia pięć osób. Jak pracodawca, który będzie miał wiedzę, że pracownik jest niezaszczepiony, ma mu zorganizować inną pracę? Zdalnie? Co on ma mu zdalnie zorganizować? - powiedział senator. - Nie może go zwolnić, nie może go wysłać na urlop bezpłatny, bo takie jest założenie tej ustawy, przynajmniej z tego, co mówił poseł Hoc. W tym momencie, de facto, będzie go musiał zwolnić pod byle pretekstem, że się pięć minut spóźnił do pracy. Trochę przesadzam, ale takie będzie dążenie - stwierdził polityk. - Niektórym się wydaje, że wprowadzenie tej ustawy to lek na całe zło, a niestety tak nie jest i stąd jest duża refleksja nad tym projektem - dodał.

"Niedzielski wywołał burzę wewnątrz PiS-u"

Jan Maria Jackowski podkreślił, że "w sensie politycznym" w Zjednoczonej Prawicy trwa spór dot. tej ustawy. - Ten spór występował też w rządzie, bo przecież rząd jeszcze w lipcu ustami jednego z ministrów zapowiadał pracę nad taką ustawą, a mamy teraz końcówkę listopada. (...) Minister Niedzielski zapowiadał tę ustawę, nawet trzy czy cztery tygodnie temu, że jeżeli nie będzie zgody w Zjednoczonej Prawicy, to on prowadzi konsultacje z opozycją i tak ta ustawa przejdzie, czym wywołał burzę polityczną wewnątrz PiS-u, bo nie było rozmów z tymi posłami, którzy mają wątpliwości dot. tej ustawy. Natomiast zakulisowe jakoby rozmowy ministra Niedzielskiego z opozycją, nota bene opozycja się odcięła, że takie rozmowy były prowadzone - powiedział Jackowski.

W środę o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie marszałkini Elżbiety Witek oraz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych ws. tego projektu oraz ogólnej sytuacji epidemicznej. - Ja uważam, że trzeba wysłuchać wszystkich i opinii Rady Medycznej. (...) Trzeba wyważyć wszystkie argumenty przeciwników i zwolenników restrykcji, bo one są logiczne z jednej i drugiej strony. Jeśli nie wszystkie, to część z nich trzeba brać pod uwagę i trzeba się nad tym zastanowić - stwierdziła polityczka.

