Pięć sondaży pokazuje, że PiS traci wyborców. "To już wyraźna tendencja"

W najnowszym sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" za Prawem i Sprawiedliwością opowiedziało się 30 proc. badanych, za Koalicją Obywatelską - 21 proc., za Polską 2050 Szymona Hołowni - 13 proc., za Lewicą - 8 proc., za Konfederacją - 6 proc., za PSL - 5 proc., a pozostałych 17 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". "W porównaniu z naszym poprzednim sondażem partia Jarosława Kaczyńskiego traci 6 pkt proc. To już wyraźna tendencja" - wskazuje dziennik. Zgodnie z wynikami badania PiS uzyskałoby 189 mandatów, KO - 127, Polska 2050 - 71, Lewica - 38, Konfederacja - 22, PSL - 11, a jeden - Mniejszość Niemiecka.

Sojusz KO i partia Hołowni mógłby wygrać z PiS - wynika z sondażu Kantar dla "GW"

Taki sam wynik - 30 proc. - PiS uzyskał w badaniu Kantar na zlecenie "Gazety Wyborczej". Na drugim miejscu uplasowała się KO - 24 proc., a na trzecim Polska 2050 - 14 proc. Poza podium znalazły się Konfederacja - 9 proc., i Lewica - 8 proc. Do Sejmu nie weszłyby natomiast PSL, Kukiz'15 i Porozumienie Jarosława Gowina.

Dziennik zwraca uwagę, że PiS stracił dwa punkty procentowe w stosunku do październikowego badania i aż sześć pkt proc. w porównaniu z wynikiem z października 2020 r. KO w ciągu miesiąca straciła 1 pkt proc., zaś Lewica odnotowała wzrost z 7 do 8 proc. Poprawa widoczna jest tylko w przypadku Polski 2050 - z 10 do 14 proc., i Konfederacji - z 6 do 9 proc.

Kantar sprawdził także scenariusz, w którym Koalicja Obywatelska zawiązałaby koalicję z partią Szymona Hołowni. Wspólnie mogłyby liczyć na 39 proc. głosów, a PiS i Solidarna Polska na 28 proc. W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja z 11 proc. poparcia, oraz Lewica - 7 proc.

Sondaż Kantar Public: trzypunktowy spadek PiS

Według listopadowego sondażu Kantar Public na PiS zagłosowałoby 29 proc. ankietowanych, na Koalicję Obywatelską - 24 proc., na Polskę 2050 - 10 proc., na Lewicę - 7 proc., na Konfederację - 5 proc. Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL-Koalicja Polska z 4 proc. poparcia, Kukiz'15 - 2 proc., Porozumienie - 1 proc. Pozostałych 11 proc. badanych nie wskazało popieranej przez siebie partii.

W porównaniu z październikiem - podaje Kantar Public - poparcie dla PiS spadło o 3 punkty procentowe. 1 punkt proc. straciła KO i Konfederacja. Polska 2050, Lewica, Kukiz'15 oraz Porozumienie nie odnotowały zmian. Wzrosło (o jeden pkt proc.) jedynie ludowcom.

PiS ponownie traci w notowaniach United Surveys dla Wirtualnej Polski

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS zyskało 30,6 proc. poparcia. W poprzednim badaniu z 5 listopada partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała 32,6 proc., zaś miesiąc wcześniej - 37,1 proc. Drugie miejsce osiągnęła KO z poparciem na poziomie 21,7 proc. (21,6 proc. w poprzednim sondażu). Kolejna jest Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą oddanie głosu zadeklarowało 13,3 proc. badanych (16,5 proc. 5 listopada).

O 4,4 pkt proc. mniej dla PiS w badaniu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

PiS spadło również w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Partia rządząca zdobyła uznanie 31 proc. respondentów, zaliczając spadek względem październikowego badania o 4,4 pkt proc., KO poparło na 22,1 proc. ankietowanych, czyli to 5 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. Na Polskę 2050 zagłosowałoby natomiast 12,3 proc. - o 2,8 pkt proc. więcej niż w październiku.

W Sejmie znalazłyby się także: Lewica - 7 proc. (0,3 pkt proc. więcej niż październiku), Konfederacja - 6,5 proc. (o 0,3 pkt proc. mniej niż w październiku), a także PSL - 5,8 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.).