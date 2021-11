Mówił, że prof. Horban groził mu nożem. Kowalski nie odpuszcza i atakuje: Zakaz przesiadywania w TVN-ach

W niedzielę w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski z PiS-u mówił, że "nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą nożem". Zapytany, kto groził nożem, odpowiedział, że profesor Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów.

- Groził nożem mi i pani Siarkowskiej. Żadnej reakcji pana premiera w tej sprawie nie było. Cały czas żądam od pana premiera odwołania tego człowieka z Rady Medycznej – oświadczył Janusz Kowalski. Proszony, by opisał tę sytuację, powiedział, że była to "publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża użył w stosunku do posłów".

Profesor Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19, odniósł się do tych oskarżeń na antenie Radiu ZET. – Stanowczo chciałbym oświadczyć, że nigdy nikomu nie groziłem, a już zwłaszcza panu posłowi Kowalskiemu - powiedział. - Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak się czuje pan poseł, biorąc na swoje sumienie setki ludzi, którzy umierają z powodu COVID, a się nie zaszczepili, bo ulegli jego propagandzie – dodał.

Kowalski stwierdził, że prof. Horban groził mu nożem. "Krużganek oświaty"

Kowalski: Powinni mieć zakaz przesiadywania w TVN-ach

Janusz Kowalski jednak nie odpuszcza i dalej atakuje przedstawicieli Rady Medycznej. Poseł Solidarnej Polski udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej" w tej sprawie. "Jest kwestia języka, którym prof. Horban się posługuje. W mojej ocenie wszyscy przedstawiciele tzw. Rady Medycznej powinni mieć zakaz chodzenia do mediów, powinni mieć zakaz przesiadywania w TVN-ach, powinni wyłącznie działać na zasadzie pisemności. Wszystkie posiedzenia (Rady Medycznej - red.) powinny być protokółowane i wszystkie stanowiska powinny być bardzo szczegółowo na podstawie analiz naukowych uzasadniane" - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Poseł Solidarnej Polski na rozmowę wziął ze sobą jedną z rekomendacji prof. Horbana. Kowalskiemu nie spodobało się lakoniczne uzasadnienie pisma. "Jeśli uzasadnieniem bardzo ważnej decyzji jest jedno zdanie, nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, to ja rekomenduję, żeby prof. Horban i każdy przedstawiciel Rady Medycznej, zamiast siedzieć w mediach, poświęcił czas na przygotowanie profesjonalnych rekomendacji, tak jak robią to inne organy polskiego państwa" - mówił. Zdaniem posła gdyby "prof. Horban przestał chodzić do mediów, poziom zaszczepialności w Polsce by wzrósł".