Sondaż. Andrzej Duda ma powód do zmartwień. Ponad połowa Polaków źle ocenia jego prezydenturę

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 21,5 proc. badanych ocenia "zdecydowanie dobrze" prezydenturę Andrzeja Dudy. Z kolei 21,6 proc. osób uważa, że prezydent swoją pracę wykonuje "raczej dobrze". To łącznie 43,1 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania jest ponad połowa Polaków - dokładnie 52,3 proc, z czego aż 35,8 proc. respondentów twierdzi, że Andrzej Duda "zdecydowanie źle" wykonuje swoją pracę. Natomiast 4,6 proc. nie umie określić, jakim prezydentem jest Duda.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19 listopada na grupie 1000 ankietowanych metodą CATI.

Duda wiceliderem w sondażu zaufania

Kilka dni temu opublikowano wyniki sondażu zaufania IBRiS dla Onetu. Z badania wynika, że najwyższym zaufaniem, na poziomie 42 proc., może cieszyć się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy po raz pierwszy od czerwca jest liderem tego badania. W porównaniu do wyników październikowych polityk zyskał 2,3 pkt proc.

Na drugim miejscu plasuje się Andrzej Duda, któremu ufa 40,1 proc. ankietowanych. Jest to wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do października. Wówczas prezydent uzyskał najsłabszy od ponad trzech lat wynik. Z pierwszego na trzecie miejsce spadł Mateusz Morawiecki. Premierowi ufa 38,4 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2,9 pkt proc. miesiąc do miesiąca.

Tuż za podium uplasował się Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 ma 38,1 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 1,3 pkt proc. Za nim znajduje się Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej może cieszyć się zaufaniem na poziomie 35,4 proc., co stanowi wzrost o aż 4,2 pkt proc. Jest to najlepszy wynik byłego premiera od listopada 2019 roku (kiedy osiągnął 35,6 proc. dobrych ocen). Większy wzrost zaufania, o 5,7 pkt proc. w ciągu miesiąca, odnotował tylko marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz Adam Niedzielski - wzrost o 8 pkt proc.

